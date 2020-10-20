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AB, vatandaşlık izahatı için 2 ay  süre verdi

AB, vatandaşlık izahatı için 2 ay  süre verdi

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Cumhuriyeti ve Malta’ya, yatırım karşılığı vatandaşlık verdikleri programlarla ilgili izahat vermesi için 2 aylık süre tanıdı

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Avrupa Komisyonu Kıbrıs Cumhuriyeti ve Malta’ya, yatırım karşılığı vatandaşlık verdikleri programlarla ilgili izahat vermesi için 2 aylık süre tanıdı ve bunun yapılmaması halinde, bu ülkeler aleyhinde hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

Güneydeki kaynaklarına göre, Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Cumhuriyeti  ile Malta’nın “altın pasaport” programlarının iyi niyetli işbirliği ilkesiyle bağdaşmadığının ve yatırım/ödeme karşılığı birlik vatandaşlığı verilmesinin, AB vatandaşlığının değerini düşürdüğüne işaret etti.

Avrupa Komisyonu ayrıca, AB vatandaşlığının doğası gereği, bu sistemlerin birliğin bütününde sonuçlar doğurduğuna; AB üyesi bir ülkenin vatandaşlık vermesi durumunda, o kişinin otomatik olarak AB vatandaşı olduğuna ve AB üyesi ülke vatandaşlarının tüm haklarından yararlanabildiğine dikkat çekti.

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