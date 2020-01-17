AB Vatandaşı Olmak İsteyenler İçin: Portekiz Golden Visa  (Altın Vize) Programı

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Portekiz Golden Visa (Altın Vize), Avrupa'nın en çok tercih edilen, başarılı oturum ve AB vatandaşlık programıdır. Bu programdan faydalanabilmek için Portekiz’de ev satın almanız gerekmektedir. Aldığınız evi kiraya verip Euro kira geliri elde edebilirsiniz. Beş yıl sonra, Portekiz vatandaşlığına başvurabilir ve vatandaşlık aldıktan sonra da evinizi satıp paranızı ülkenize geri getirebilirsiniz.

Avrupa Birliği onayıyla uygulanan Portekiz Golden Visa (Altın Vize) programı kapsamında Portekiz’de ev alarak Avrupa Birliği vatandaşlığını (AB Vatandaşlığı) almanız kendiniz ve aileniz için ileride gurur duyacağınız akıllıca yapılmış bir yatırımınız olacaktır.

Portekiz Altın Vize Başvuru Şartları Neler?

Portekiz’deki evinizi minimum beş yıl boyunca tutun.



Lizbon, Porto gibi Avrupa’nın marka şehirlerinde ev sahip olmak, varlıklarınızı çeşitlendirerek yatırım yapmanın harika bir yoludur. Beşinci yılın sonuna kadar Portekiz’deki evinizi satmamanız gerekmektedir. Bu süre zarfında yani 5 yıl boyunca evinizi kiraya verebilir ve yüksek Euro kira geliri elde edebilirsiniz. Beşinci yılın sonunda Portekiz Pasaportu yani Avrupa Vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirsiniz.

Portekiz’de minimum ikamet gereksinimini karşılayın



Portekiz'de ilk yıl boyunca minimum yedi gün geçirme zorunluluğu var. Birinci yılın sonunda oturum kartınızın yenilenmesi gerekmektedir. Daha sonra, oturum kartınızın iki yılda bir yenilenmesi ve iki yıllık süreçlerde de Portekiz’de ez az 14 gün geçirmeniz şartı bulunmaktadır.

Portekiz Golden Visa Programı için Gerekli Belgeler Neler?

Portekiz Golden Visa (Altın Vize) programı sürecini başlatmak için hazırlamanız gereken belgeler şunlardır:

Geçerli bir pasaport ve tüm sayfalarının fotokopisi

Doğum kayıt örneği

Portekiz’e yasal giriş yaptığınızın belgelenmesi

Portekiz’de geçerliliği olan sağlık sigortası belgesi

Bankanızdan ev alım amacıyla yaptığınız Euro para transferini doğrulayan banka ekstresi

Portekiz Golden Visa (Altın Vize) başvurusu için yapılan ödeme makbuzları

Türkiye’den alacağınız adli sicil kaydınızın Portekizce çevirisi

Yatırım kararınıza uyacağınızı beyan ettiğiniz metin

Portekiz’de vergi borcunuzun bulunmadığını gösteren belge

Kurulduğu günden bu yana Sadece Portekiz Golden Visa (Altın Vize) alanında faaliyet gösteren EUPorto, Portekiz’deki Golden Visa (Altın Vize) Avrupa’da Finans ve Gayrimenkul sektöründeki 17 yıllık lokal bilgi ve tecrübesi sayesinde Türk yatırımcılarının her türlü yatırım beklentisine geniş bir gayrimenkul yatırım portföyü ile hiçbir hizmet bedeli istemeden cevap vermektedir.