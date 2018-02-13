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"AB üyesi bir ülkeyi tehdit etmeyin"

"AB üyesi bir ülkeyi tehdit etmeyin"

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'ye çağrı yaptı

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Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'ye 'herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesi' çağrısında bulundu.

AB liderler toplantısına başkanlık eden Tusk, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile konuştuktan sonra açıklama yaptı. Tusk, Türkiye'nin 'herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesini' istedi.

Kıbrıs, İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini söylemişti.

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