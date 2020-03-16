AB ülkelerine girişlere büyük kısıtlama

Avrupa Birliği, ülkelere gelişinin ‘elzem önemi’ olmayan tüm yabancı uyruklu kişilerin girişine kısıtlama getirdi. BBC’nin haberine göre, Coronavirüs nedeniyle alınan karara göre, AB üyesi ülkelere sadece yurttaşlar, aile bireyleri ve sağlık görevlisi, tıp uzmanı gibi önemli meslek gruplarından kişilerin girişine izin verecek. Alınan karar 30 gün boyunca geçerli olacak.