AB ülkeleri içinde en çok kuaför Kıbrıs’ta

AB ülkeleri içinde en fazla kuaförün Kıbrıs’ta olduğu bildirildi.

Eurostat’ın açıklamasına göre, kuaför ve güzellik uzmanları Kıbrıs’ın güneyindeki toplam istihdamın yüzde 2,3'ünü oluşturuyor.

Cyprus Mail’in haberine göre Kıbrıs’ı Malta, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, İspanya ve İtalya izliyor.

En düşük paylar ise yüzde 0.5 ilke Lüksemburg ve İsveç'te.

2019’daAvrupa Birliği'nde toplam istihdamın yüzde 0.9'unu temsil eden 15 yaş üstü toplam 1.7 milyon kişi kuaför ve güzellik uzmanı olarak istihdam edildiği belirtilen haberde, mesleği genellikle müşterilere yakınlık gerektiren birçok ülkede saç ve güzellik salonlarının kapatıldığı, salgının ekonomik olarak etkiledikleri arasında bu sektörün de yer aldığı belirtildi.

AB'deki kuaför ve güzellik uzmanlarının yüzde 86’sının kadın olduğu, beşte ikisinden fazlasının (yüzde 42) 15-34 yaşları arasında olduğu ve bunu yüzde 38’le 35-49 yaş arasındakilerin takip ettiği kaydedildi. 50 yaş ve üstü kuaförler ve güzellik uzmanları ise bu sektörde çalışanların yüzde 21'ini oluşturuyor.