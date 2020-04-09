AB, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine seyahat yasağını uzatıyor

Avrupa Komisyonu, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine seyahat yasağını 15 Mayıs'a kadar uzatıyor.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Komisyonu, Schengen ülkelerine ve Schengen Bölgesinin ortak üyelerine zaruri olmayan seyahatlerin yasaklanması kararının, 15 Mayıs'a uzatılması çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa tarzı yaşam biçimini korumaktan sorumlu Avrupa Komiseri Margaritis Schinas sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Üçüncü ülkelerden Avrupa Birliği'ne zaruri olmayan seyahatlerin yasaklanması kararını 15 Mayıs'a kadar uzatmış bulunuyoruz. Riskleri en aza indirmek için çabaların sürdürülmesi gerekiyor. Evimizi korumaya alırken kapıları açık bırakmamak gerek" dedi.

Şu ana kadar uygulanan yasak, Schengen ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre gibi AB üyesi olmayan toplam 30 ülkeyi yakından ilgilendiriyordu.