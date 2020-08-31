AB, Türkiye’yi artan vakalar nedeniyle ‘riskli ülkeler’ listesinden çıkarmadı

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun 15 günde bir yenilenen seyahat tavsiyeleri listesi, 1 Eylül itibarıyla yeniden düzenlendi.

Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar yine kaldırılmadı. Türkiye, yeni listede de, coronavirüs vakalarının son günlerde artması nedeniyle zorunlu haller dışında gidilmemesi istenen, "riskli ülkeler" listesinde kalmaya devam edecek.

Seyahat tavsiyeleri listesi, AB vatandaşlarını uyarmak amacıyla ayda iki kez yenileniyor.

AB, coronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide 16'nın üzerinde olan ülkeleri, "riskli" sayıyor. Son günlerde Avrupa'da giderek artan vakalar nedeniyle, İspanya ve Kıbrıs da birçok ülke tarafından, Türkiye'nin de yer aldığı zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken turuncu listeye dahil edildi.

Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya'nın yanı sıra, 1 Eylül'den itibaren Macaristan ve Slovakya da turuncu listeye alınacak. Birçok Avrupa ülkesi, AB sınırları içindeki bu ülkelere de seyahat kısıtlaması getirilecek.

Yüksek vaka sayıları nedeniyle turuncu listede yer alan Slovenya da, Hollanda ve diğer bazı Avrupa ülkeleri tarafından, kesinlikle gidilmemesi gereken kırmızı listeye alınması gündemde.

Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek ve Arnavutluk'un tamamı da riskli ülkeleri simgeleyen turuncu listede bulunuyor.

Belçika ve Fransa'nın belirli kesimleri de, yüksek vaka artışı yüzünden turuncu listeye alındı. Fransa'da yaklaşık 15 bölgeye, zorunlu haller dışında gidilmesi önerilmiyor.

AB, vatandaşlarının başta ABD olmak üzere Avrupa dışındaki ülkelere zorunlu haller dışında seyahat etmemesini tavsiye ediyor.

Kırmızı ve Turuncu listedeki ülkeler, Avrupa'daki sigorta şirketleri tarafından kapsam dışında tutuluyor. Bu ülkelerden dönenler, birçok AB ülkesinde 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutuluyor. Karantina süreci, yıllık izinden sayılmadığı için çalışanlar, iş yerleri ile sorun yaşıyor.

Olası bir kapanma durumunda, Avrupa'daki hükümetler, kırmızı ve turuncu bölgedeki vatandaşlarını geri getirme sorumluluğunu üstlenmeyeceğini açıkladı.

Almanya'dan Türkiye için yeni kurallar

Almanya, geçtiğimiz günlerde Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'yı kapsayan 4 il için seyahat kısıtlamalarını gevşetme kararı almıştı ancak Berlin yönetimi, bu konuda yeni kurallar getirdi.

Türkiye'den Almanya'ya sadece AB içinde oturma izni olan Türk vatandaşları seyahat edebilecek. Seyahatten 48 önce coronavirüs testi yaptıran ve test sonucu negatif çıkan yolcular uçağa alınacak.

Testi negatif çıksa da, Türkiye'den Almanya'ya dönen herkes 14 gün karantinaya tabi tutulacak. Almanya'ya gelişten en erken 5 gün sonra yapılacak coronavirüs testi de negatif çıkanlar, zorunlu karantinadan muaf tutulacak.

Türkiye'den döndükten sonra zorunlu karantinaya alınanların ücret kaybı karşılanmayacak ve bu süreç yıllık izinden sayılmayacak.

Türkiye'ye giriş sayısı da azaldı

Salgın nedeniyle AB ülkelerinin Türkiye'ye uyguladığı seyahat kısıtlamaları, Avrupa'dan karayoluyla Türkiye kökenli göçmen sayısının ciddi biçimde azalmasına neden oldu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran-24 Ağustos tarihleri arasında giriş-çıkış yapanların sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azaldı.

Türk makamlarının açıkladığı verilere göre, 2019 yılında Haziran-Ağustos döneminde Kapıkule'den 1 milyon 352 bin 787 kişi giriş, 1 milyon 31 bin 93 yolcu da çıkış yaptı.

Bu yıl ise, aynı dönemde giriş yapanların sayısı 471 bin 287, çıkış yapanların sayısı da 357 bin 783 oldu.