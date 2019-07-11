"AB Türkiye'ye ağır yaptırım hazırlığında"

Reuters, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili aldığı kararların bulunduğu taslak metinleri paylaştı. Taslağa göre AB Türkiye ile havacılık anlaşması çalışmalarını ve üst düzey diyaloğu durduracak. AB ayrıca kararın kabul edilmesi durumunda Türkiye'ye üyelik görüşmeleri sürecinde verdiği desteği 2020 yılında kesecek ve Avrupa Kalkınma Bankası’ndan da Türkiye’ye verdiği borcu/krediyi gözden geçirmesi istenecek.

Taslak AB ülkelerinin temsilcileri arasında bugün görüşülecek. Hâlâ değişime tabi olan taslağın pazartesi günü yapılacak dışişleri bakanlar toplantısında oylanması bekleniyor.

AB Türkiye'ye 2014-2020 dönemi için 4,4 milyar euro fon ayırmıştı.

AB'nin Türkiye'nin sondaj çalışmalarının devam etmesi durumunda başka önlemler de alacağı bildirildi.

Reuters'a konuşan bir AB diplomatı ek yaptırımlarla ilgili olarak, "Sadece bu yasa dışı aktivitelerde rol alan isimler hedef alınacak. Dikkatli davranmaya çalışıyoruz çünkü terörle mücadele, göç ve NATO gibi konularda Türkiye ile iş birliği yapmaya ihtiyacımız var" dedi ve ekledi; "Bazı üye ülkeler enerji ulaşımı için Türkiye'ye bağlı durumda, o yüzden büyük ekonomik yaptırımlar beklemeyin" dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, AB'nin daha sert bir dil kullanmasını istemişti ancak alınan bilgiye göre bazı ülkeler Türkiye'yle ilişkilerini kesme fikrine sıcak yaklaşmadı.