"AB, Rum yanlısı bir tutum izliyor"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Avrupa Birliği’nin (AB) gerçekleri bile bile Rum yanlısı bir tutum izlemesinin, Kıbrıs’ta çözüm istemediği anlamına geldiğini kaydetti

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nin Kıbrıs’la ilgili bölümünü eleştirdi ve “Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’ta Türk ve Rumların siyasi eşitliğine dayalı bir çözüm istemediğinin, amacın Kıbrıs’ı Yunan yapmak olduğunun son kararla kesinleştiğini” ifade etti.

Tatar açıklamasında Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’ta Rumlar kadar hak sahibi olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün 1963’te silah zoru ile Rumlar tarafında ortaklıktan atıldığını, Rum-Yunan ikilisinin 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs Helen Devleti’ni ilan ettiklerini, Türkiye Kıbrıs’a müdahale etmese bunu gerçekleştirmiş olacağını, bütün çözüm planlarının Rumlar tarafından reddedildiğini çok iyi bildiğini ifade etti.

Tatar, “AB bunları bile bile Rumların Kıbrıs Türk tarafını hiçe sayarak hidrokarbon aramasını, anlaşmalar yapmasını onaylıyor, destek veriyorsa art niyetlidir, bir antlaşma istemiyor demektir” ifadelerini kullandı.

“Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan AB ve Rum tarafının bu uzlaşmaz tutumu karşısında sadece lafta kalacak tepkilerle yetinmemelidirler” diyen Tatar, Rum lider Anastasiadis’le yemekte buluşmanın veya görüşme masasına dönmenin Kıbrıs Türkü’ne bir faydası olmayacağı görüşünü belirtti.



“Misilleme, sondaj, görüşme sürecinin sona erdiğinin ilanı"

Ersin Tatar, “yeni bir yol haritası ile Kıbrıs Rum tarafı ve AB’nin tutumlarına diplomatik teamüllere uygun şekilde misillemede bulunulmasını, bir an önce Doğu Akdeniz’deki Türk sondajlarının başlatılmasını ve görüşme sürecinin Rumlar zihniyet değiştirene dek sona erdiğinin dünyaya ilan edilmesini” istedi.