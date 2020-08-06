AB liderleri Eylül’de olağanüstü zirve planlıyor

Avrupalı diplomatik kaynaklar, Avrupa Birliği liderlerinin Çin ve Türkiye ile olan 'zorlu' ilişkileri değerlendirmek üzere 24, 25 Eylül tarihlerinde olağanüstü bir zirve için bir araya gelmeyi planladığını bildirdi.

Zirve tarihinin üye devletlerce kabul edilmesi halinde resmen ilan edilmesi öngörülüyor. Toplantının, koşullar elverdiği ölçüde liderleri fiziksel olarak bir araya getirmesi bekleniyor.

AB liderleri, bu zirvede, pandeminin yol açtığı ekonomik krizin başlamasından bu yana tartışılmayan tüm konuları masaya yatırma olanağı yaratmaya da çalışıyor.

Liderler, zirvede 2021-2027 bütçesi ve coronavirüsün ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar Euro’luk kurtarma programı üzerine de durum değerlendirmesi yapacak. Zira AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, Avrupa Parlamentosu'nun onayıyla alınıyor.

Çin'le ilişkiler gergin

Ayrıca AB devlet ve hükümet başkanlarının Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen AB-Çin zirvesinde birlik olarak Pekin'e yönelik ortak siyasi ve ekonomik stratejiyi tartışacakları belirtildi.

Çin lideri Şi Cinping ile AB 27 AB ülkesinin liderini bir araya getirecek olan AB-Çin zirvesinin 14 Eylül'de Almanya'nın Leipzig kentinde yapılması planlanmıştı.

Hong Kong'a yeni güvenlik yasasının yürürlüğe girmesi, Pekin yanlısı Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın, bölgenin planlanan parlamento seçimlerini bir yıl erteleme ve muhalefet adaylarını diskalifiye etme kararının sonrası Brüksel ile Pekin ilişkileri gerilmiş durumda.

'Türkiye'ye olası yaptırımlar'

AFP, Avrupalı liderlerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çatışmacı' politikalarının nasıl ele alınacağına karar vermelerinin yanı sıra Ankara'nın BM Libya silah ambargosuna uyması ve Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye olası yaptırımları da görüşeceğini aktardı.

Yine Fransız haber ajansı, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinde insan hakları ihlalleri ile suçlandığını ve Ayasofya'nın camiye çevrilme kararını değerlendireceklerini bildirdi.

Brexit sonrası İngiltere ile ilişkiler

Toplantıda Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından Brüksel'in Londra ile ilişkilerinin nasıl olacağı konusunda brifing vermesinin beklendiği kaydedildi.

Londra ile müzakerelere 17 Ağustos'ta başlanması, 28 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında ise nihai oturum düzenlenmesi planlanıyor.