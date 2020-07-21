AB liderleri 750 milyar Euro’luk kurtarma fonu üzerinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) liderleri Brüksel'de 4 gün süren zirvenin ardından 750 milyar Euro değerinde "Coronavirüs Onarım Fonu" üzerinde anlaştı.

Rekor seviyedeki fon, salgından en fazla etkilenen AB üyesi ülkelere kredi ve hibe olarak dağıtılacak.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel kararı Twitter üzerinden "Anlaşma!" yazarak duyururken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Bugün Avrupa için tarihi bir gün" ifadelerini kullandı.

Zorlu ve gergin geçen zirvenin ardından liderlerin, mutabık kaldıkları kararın oylanması sırasında birbirleriyle dirsek tokuşturdukları ve şakalaştıkları görüldü. Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, "AB, geleceği için daha önce hiç bu kadar yatırım yapmamıştı" dedi.

AB tarihinin en büyük ekonomik daralmasına karşı onaylanan fon, 7 yıllık dönem için kararlaştırılan 1 trilyon Euro değerindeki bütçeden ayrı olan değerlendirilecek.

Fonun 390 milyar Euro’su hibe

Zirvenin en çok tartışılan konularından biri de kurtarma fonu içerisindeki hibe miktarı oldu. AB Konseyi'nin ilk teklifinde 500 milyar Euro’yu bulan hibe miktarı bazı üyeler tarafından reddedildi.

"Tutumlular" olarak da adlandırılan Hollanda, Avusturya, Finlandiya, İsveç ve Danimarka, hibelere karşı çıkarken ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyordu.

Hibe bütçesi, konuşmalar çerçevesinde 390 milyar Euro’ya indirilirken kurtarma fonunun geri kalan kısmı ise ülkelere kredi olarak dağıtılacak.