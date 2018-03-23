"AB, Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirdi"

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını tamamen yitirdiğini belirterek, "Bu tutum devam ettiği sürece AB'nin, Kıbrıs meselesinde üçüncü bir taraf olarak kabul edilmesi mümkün değildir." dedi.

Aksoy, diplomasi muhabirlerini bilgilendirme toplantısında, sözlerine önceki gün vefat eden büyükelçi Deniz Bölükbaşı'na rahmet dileyerek başladı.

Kıbrıs ile ilgili gelişmelere değinerek Aksoy, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın 20 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunduğunu hatırlattı. Aksoy, görüşmelerde Kıbrıs konusundaki son gelişmelerin ele alındığını ve Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetleri karşısında Türkiye ile KKTC'nin birlikte atabileceği adımlar üzerinde durulduğunu belirtti.

Kıbrıs Rum tarafında seçimlerin ardından "sıfır asker sıfır garanti" söylemlerinin yeniden dillendirildiğine dikkati çeken Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin olarak kullandığı "hayalden öte olmadığı" sözlerini anımsattı.

Aksoy, "Rum tarafına bir kez daha bu rüyadan uyanmalarını ve adadaki gerçekleri daha iyi görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

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Aksoy, AB liderlerinin dün yayımlanan sonuç bildirgesinde, "AB Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dışı faaliyetlerini güçlü şekilde kınıyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan'la olan tam dayanışmasının altını çiziyor." ifadelerinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"AB Zirvesi'nde yine Rum - Yunan tezlerine hizmet eden ülkemiz aleyhine kabul edilemez ifadeler içeren bir yazımla karşı karşıya kaldık. AB bu iki ülkeye yalnızca üye oldukları için, haklı olup olmadıklarına bakmaksızın destek veriyor. Burada biz şunu anlıyoruz; AB, Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını tamamen yitirmiştir. 2004'te de biz bunu gördük. Aynı filmi tekrar yaşıyoruz. Bu tutum devam ettiği sürece AB'nin Kıbrıs meselesinde üçüncü bir taraf olarak kabul edilmesi mümkün değildir. AB ülkeleri, uluslararası hukuka aykırı hareket eden Kıbrıs Cumhuriyeti’ni koşulsuz olarak, hiç sorgulamadan arkasında duruyor. İbret verici bir durumdur bu. Biz AB ile olumlu bir gündem yaratmaya çalışırken, AB'nin bu tarz kararlar alması elbette yapıcı sonuçlar doğurmayacak.

Bu yazımda iki Yunan askeriyle ilgili bir madde var. Bu askerler yasak bölgeye girdiği için tutuklandı. Buna ilişkin hukuki süreç de devam ediyor. Tüm konsüler haklarından yararlanıyorlar. AB Konseyinin, yargıya müdahale edecek açıklamalardan da kaçınmasını bekliyoruz."

Bulgaristan'ın Varna şehrinde 26 Mart'ta yapılacak Türkiye-AB Zirvesi'nin önemine de değinen Aksoy, zirveyle ilişkilerde bir hareketlenme sağlanmasını beklediklerini vurguladı. Güven tesisi için AB'nin daha yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade eden Aksoy, birliğin ayrıca yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerinin altını çizdi.