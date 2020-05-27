AB fonundan 2.5 milyar Euro hibe

Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Komisyonu’nun kurtarma fonundan toplamda 2.5 milyar Euro hibeye hak kazandı. Avrupa desteği, Covid-19 salgınının ekonomik kayıplarını gidermeyi amaçlıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de bu akşamki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yeni ekonomik tedbirler paketini açıkladı.

Anastasiadis, yeni destek paketinin 1,7 milyar Euro tutarında olacağını duyurdu.

Paketin, Avrupa kurumları tarafından sağlanan imkanlardan faydalanarak oluştuğunu belirten Anastasiadis; küçük ve orta ölçekli işletmeleri finanse etmek için 800 milyon € verileceğini ifade etti.

Ayrıca bu işletmelere yönelik kredi planını 500 milyon Euro artırmak için Avrupa Yatırım Bankası ile çalışmaya karar verildiği duyuruldu.

Turizm sektörünü güçlendirmek için de 6,3 milyon Euro ek teşvik planı kararlaştırıldı.

Turizm, konaklama ve catering sektörünü güçlendirmek için 1 Temmuz 2020'den 10 Ocak 2021'e kadar olan dönemde KDV oranının % 9'dan % 5'e düşürülmesine karar verildi.

Yeni ekonomik program çerçevesinde tarım sektörüne de 22 milyon euro destek duyuruldu.

Anastasiadis, yeni ekonomik programın detaylarını daha sonra Kıbrıslı Rum Maliye Bakanı’nın kamuoyu ile paylaşacağını belirtti. (Politis / Yenidüzen)