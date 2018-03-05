Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. AB eğitim burs programı etkinlikleri sürüyor
AB eğitim burs programı etkinlikleri sürüyor

AB eğitim burs programı etkinlikleri sürüyor

British Council  Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk Toplumuna  sağlamakta olduğu Burs Programı çerçevesinde başlatılan tanıtım etkinlikleri sürüyor.

A+A-

 

British Council  Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk Toplumuna  sağlamakta olduğu Burs Programı çerçevesinde başlatılan tanıtım etkinlikleri sürüyor.

Program çerçevesinde 21 Şubat da düzenlenen Avrupa da Eğitim Fuarı’na öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde (Home For Coorperation) yer alan ve saat 14.00’de başlayarak yaklaşık 2.5 saat süren halka açık etkinliğe Avusturya, İtalya, Finlandiya, İsveç, Hollanda. Polonya. İrlanda Fransa ve Almanya’dan temsilcilerin yanı sıra Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Yüksek Öğrenim kurumlarından da temsilciler katılarak kurumlarıyla ilgili bilgiler verip katılımcıların sorularını yanıtladılar.

Son başvuru tarihi 15 Mart olarak belirlenen British Council AB Burs Programı tanıtım etkinlikleri sürdürülecek.

 

Bu haber toplam 227 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler