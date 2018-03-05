AB eğitim burs programı etkinlikleri sürüyor

British Council Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk Toplumuna sağlamakta olduğu Burs Programı çerçevesinde başlatılan tanıtım etkinlikleri sürüyor.

Program çerçevesinde 21 Şubat da düzenlenen Avrupa da Eğitim Fuarı’na öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde (Home For Coorperation) yer alan ve saat 14.00’de başlayarak yaklaşık 2.5 saat süren halka açık etkinliğe Avusturya, İtalya, Finlandiya, İsveç, Hollanda. Polonya. İrlanda Fransa ve Almanya’dan temsilcilerin yanı sıra Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Yüksek Öğrenim kurumlarından da temsilciler katılarak kurumlarıyla ilgili bilgiler verip katılımcıların sorularını yanıtladılar.

Son başvuru tarihi 15 Mart olarak belirlenen British Council AB Burs Programı tanıtım etkinlikleri sürdürülecek.