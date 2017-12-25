AA’dan SEÇİM SENARYOLARI

Anadolu Ajansı, Kıbrıs’a dair seçim haberinde “seçim senaryoları” yaptı, Ulusal Birlik Partisi’nin seçimi önde götürdüğünü iddia etti, CTP-HP Koalisiyon Hükümeti’ni senaryolar arasında gösterdi.

Türkiye’nin devlet ajansının “yönlendirici yorumlar” yapması dikkat çekti.

UBP önde, CTP-HP Koalisyonu olabilir

“Kıbrıs’ta 2018’e seçimler damgasını vuracak” diyen Anadolu Ajansı, güney ve kuzeydeki seçimleri yorumlayarak, “Kıbrıs müzakerelerinin nisan-mayıs aylarında yeniden başlaması öngörülüyor” değerlendirmesi yapıldı.

Anadolu Ajansı’ndan Murat Demirci’nin haberinde şu yorum yer aldı:

“KKTC, 7 Ocak’ta erken genel seçim yapılacak. Kamuoyu yoklamaları, Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığındaki iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) seçimi önde götüreceğini gösteriyor.

Öte yandan seçim yarışına Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 20 oy alan eski müzakereci Kudret Özersay’ın da dahil olmasıyla seçimden yine bir koalisyon hükümeti çıkacağı görüşü ağırlık kazanıyor.

Uzmanlar, sağ iktidar partisi UBP’yi birinci parti olarak gösterse de seçimden çıkacak sonuca göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisi’nin kuracağı sol koalisyon hükümetini de ihtimaller arasında gösteriyor.”