A.Yeşilova’da hedef Esin Sonay

Halit DAĞ

K-Pet Süper Lig’in yeni ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Transferde henüz hiçbir ismi kadrosuna katmayan yeşil beyazlı takımın hedefindeki ilk ismin GAÜ Çetinkaya’nın golcü futbolcusu Esin Sonay olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki golcü için harekete geçen Merit Alsancak Yeşilova’nın GAÜ Çetinkaya ile lig biter bitmez temasa geçeceği ve Esin için resmi teklifte bulunacağı iddia edildi. Gol yollarındaki sorunu Esin Sonay ile çözmek isteyen yeşil beyazlıların Esin konusunda iki güçlü rakibi var. Mağusa Türk Gücü ve Küçük Kaymaklı’nın da Esin için teklif yapmaya hazırlandığı ve bu oyuncu için GAÜ Çetinkaya’nın kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.