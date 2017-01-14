Cyprus News Agency – Cyprus Mail (ÇEVİRİ: ÇAĞIL GÜNALP)

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’ta sürdürülen müzakerelerin olumlu sonuçlanıp bir çözüm bulunması durumunda 3.1 Milyar Euro’luk bir meblağı Kıbrıs için harcayacağı bildirildi. İngilizce yayın yapan Cyprus Mail’in Kıbrıs Haber Ajansı’nı (CNA) referans gösterdiği haberi şu şekilde:

Güvenilir kaynakların Kıbrıs Haber Ajansı’na aktardığına göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Cenevre’deki Kıbrıs Konferansı’nda olası bir çözüm durumunda 31. Milyar Euro’yu Kıbrıs için ayıracağını belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Perşembe günü Kıbrıs Konferansı’na yaptığı bilgilendirmede 3.1 Milyar Euro’nun Çok Yıllı Mali Çerçeve (Multiannual Financial Framework) tarafından adaya aktarılacağını söyledi.

“Oluşturulan fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor”

Anımsanacağı üzere, Kıbrıs Konferansı öncesi Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılması için doğan fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti. Avrupa Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre Juncker, Kıbrıs konusunda garantörlerin de katılacağı üçlü görüşme için Cenevre’ye hareket ederken yaptığı açıklamada, “Komisyon Başkanı atandığım günden itibaren Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesine ayrı bir ilgi gösterdim. Şimdi Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi için oluşturulan fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor” demişti. Juncker, “Söz konusu barış ise uçağa binmeniz gerekiyor. Riskli ama söz konusu barış ise şans almanız gerekiyor. Şans almayanlar daha büyük bir risk altına giriyor” şeklinde konuşmuştu. Juncker’e Cenevre ziyaretinde Avrupa Komisyonu Yüksek Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı ile Kıbrıs müzakerelerindeki özel temsilcisi Pieter Van Nuffel eşlik etmişti. Bilindiği üzere Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis, Mayıs 2015’ten beridir Birleşmiş Milletler himayesi altında federal Kıbrıs için müzakereleri sürdürüyor. Kıbrıs Konferansı 12 Ocak tarihinde, BM himayelerinde, Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallık’ın dışişleri bakanlarının ve gözlemci AB’nin katılımı ile gerçekleşmişti

Konferans sonrası BM’nin açıklaması ne idi?

Birleşmiş Milletler konferansın sonunda resmi bir açıklama yayınlayarak yaşanan tarihi fırsatın kaçırılmaması gerektiği bildirilmişti. Tarafların, bir tarafın güvenliğinin diğer tarafın güvenliğini tehdit etmemesi konusunda hemfikir olduğu belirtilen açıklama şu şekildeydi: Sayın Anastasiades ve Sayın Akıncı Kıbrıs görüşmelerinde geride kalan 20 ayda kayda değer ilerlemeler gerçekleşmiştir. Konferansın gerçekleşiyor olması, onların büyük uğraşları sonucudur. Müzakerelerin altıncı ve son başlığı olan güvenlik ve garantiler herkesin katılımı ile ilk kez görüşülüyor.Görüşmede, güvenlik ve garantiler mevzusunda tarafların kabul edeceği ve kaygılarını gidereceği bir çözüm bulunması konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Taraflar bir tarafın güvenliğinin diğer tarafın güvenliğini tehdit etmemesi konusunda ve Birleşik Federal Kıbrıs’a bir güvenlik vizyonu geliştirilmesi konusunda hemfikirdir... Katılımcılar bu defa müzakerelerin başarı ile sonuçlandırılması ile ilgili aynı görüşte. Yakalanan tarihi fırsat kaçırılmamalıdır. Arzulanan hedeflere ulaşılması için herkes tarafından kabul edilmiş, birlikte planlanmış çabalara ihtiyaç vardır. Bu nedenle taraflar konferansın devamı için aşağıdaki adımların atılmasına karar vermiştir;Komiteler seviyesinde çalışma grupları oluşturulması. Bu çalışma grubu çalışmasını 18 Ocak tarihinde gerçekleştirecektir. Buna paralel olarak kapanmamış konulardaki müzakereler Kıbrıs’ta devam edecektir. Konferans, çalışma gruplarının çalışmalarının sonucu gözden geçrilip politik seviyede devam edecektir. Konferans, 3 garantör ükenin kapsamlı bir çözüme ulaşılması için kararlılığını kabul etmektedir.