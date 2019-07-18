96 yaşında ve hala dinç

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl görev yapan, Kore'de Birleşmiş Milletler gücünde çalışıp, 20 Temmuz 1974’de Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri müdahalesine katılan Ali Cesuroğlu, 96 yaşında olmasına rağmen kendisini halen dinç hissettiğini ve görevinin başında olduğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Beni görenler 70-72 yaşındayım sanıyor. 96 yaşındaki birinin bu kadar sağlıklı ve hareketli oluşunun nedenini merak ediyorlar. Birincisi genetik. Annem 89, babam 90, dedem 100 yaşında vefat etti. Bir de psikolojik ve manevi tarafı var. Olayların kötü tarafına bakmam. Tüm insanlarla iyi geçinen, problem yapmayan biriyim. Bir de tıbbi yardım konusu var."

Sabah ezanıyla güne başladığını ve sebze ağırlıklı beslendiğini belirten Cesuroğlu, 41 yıllık emeklilik hayatında sürekli aktif olduğunu söyledi. Ali Cesuroğlu'nun eşi Gülten Cesuroğlu da eşinin olaylara hep iyi tarafından baktığını anlattı.