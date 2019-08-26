96 yaşında kendi rekorunu kıracak

“Dünyanın en yaşlı” dalgıcı olarak kayıtlara geçen İngiliz Ray Woolley, kendi dünya rekorunu kırmayı hedefliyor. 31 Ağustos’ta, 96 yaşında ve 3 günlük olacak olan Woolley, Larnaka sahilinde dalış yapmayı hedefliyor. Larnaka açıklarında yer alan meşhur “Zenobia” gemi enkazında yer alacak dalışa pek çok yerli dalgıcın da Woolley’e eşlik etmesi bekleniyor.

1980 yılının Haziran ayında Larnaka balıkçı limanında batan İsveç yapımı Zenobia isimli feribot, dünyanın ilk 10 gemi enkazı içinde yer alıyor.

Cyprus Mail’e konuşan Woolley, son iki yıldır bu dalışı gerçekleştirdiğini ve üçüncü kez denemek istediğini anlattı. Ray Woolley, geçen sene yine Larnaka açıklarında yaptığı dalış ile 44 dakika ve 40.6 metre derinliğe inerek, Guinness Dünya Rekorlar kitabındaki kendi rekorunu kırdı.

Hayatı ve dalgıçlık merakını anlattığı, “Hayat 90’da başlar” belgeseli ile uluslararası bir hayran kitlesine sahip olan Woolley, 96’ıncı doğum gününü 28 Ağustos’ta kutlayacak.

31 Ağustos’ta yapılması planlanan dalışın başarılı olması durumunda, birçok uluslararası film festivalinde ödül alan belgeselinin güncelleneceğini anlatan Ray, 100 yaşına kadar dalışlara devam etme niyetinde olduğunu söyledi.

“Bu kadar ilgi beklemiyorum” diyen Ray, insanlara her şeyin mümkün olabileceğini göstermenin güzel bir şey olduğunu anlattı.

İleride dalışları 40 ile 30 metre derinlikle sınırlı tutmayı düşündüğünü, bunun ailesini daha mutlu edeceğini aktaran Woolley, “artık biraz daha mantıklı olmam gereken yaşa geldim sanırım” dedi.

Kaynak Cyprus Mail/ Çeviri YD