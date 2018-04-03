94 başvuru, 28 katılım, 20’si alınacak

UBP-DP Hükümeti döneminde Dışişleri Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı arasında gerginlik yaratan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya kadar taşınan Dışişleri Dairesi III. Derece 3’üncü Sekreter münhali, 8 Nisan’da gerçekleşiyor. 66 KİŞİNİN MÜRACAATI KABUL EDİLMEDİ… Daha önce de 74 kişinin başvurusunun reddedildiği münhal ile ilgili bu kez 66 kişinin müracaatı kabul edilmedi. 20 kişinin istihdam edileceği tartışmalı münhale yönelik 28 kişi, sınava katılmaya hak kazandı. KAYRAL: BAŞVURULARIN 66’SI LİSANS, ÖĞRENİM VE HER İKİ KONU SEBEBİYLE REDDEDİLDİ… YENİDÜZEN’e sınavla ilgili bilgi veren Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, münhale başvuranların bazılarının ‘lisans (yeterli seviyede İngilizce bilmeme)’ ,bazılarının ise öğrenim, bazıları ise her iki nedenden dolayı elendiğini dile getirdi.

Ayşe GÜLER

UBP-DP Hükümeti döneminde Dışişleri Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı arasında gerginlik yaratan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya kadar taşınan Dışişleri Dairesi’ne III. Derece 3’üncü Sekreter münhali, 8 Nisan’da gerçekleşiyor.

20 kişinin istihdam edilecek tartışmalı münhale, 94 kişi başvurdu, 28 kişiyi sınava katılmaya hak kazandı.

Sınava katılma hakkını kaybeden 66 kişi ise ‘lisans’, ‘öğrenim’ veya her iki nedenden dolayı elendi.

Hatırlanacağı üzere ilk olarak Haziran 2016’da açılan münhalle ilgili ‘sancılı’ süreç yaşanmış, Ağustos 2017’de aynı münhale yapılan 94 müracaatın 74’ü KHK tarafından iptal edilmişti.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, münhale başvuranların bazılarının ‘lisans (yeterli seviyede İngilizce bilmeme)’ ,bazılarının ise öğrenim, bazıları ise her iki nedenden dolayı elendiğini dile getirdi.

YENİDÜZEN’e 2 yılın ardından gerçekleşecek sınavla ilgili bilgi veren Kayral, tüzük değişikliği nedeniyle soruların %40’ının‘çoktan seçmeli’, %60’ının da ‘klasik’ ağırlıklı olacağını belirtti.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral:

Sınavın %40 çoktan seçmeli, %60’ı klasik olacak

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, 94 kişinin başvurduğu sınava, yapılan değerlendirmeler sonucu 28 kişinin katılmaya hak kazandığını söyledi.

Münhale başvuranların bazılarının ‘lisans (yeterli seviyede İngilizce bilmeme)’ ,bazılarının ise öğrenim, bazıları ise her iki nedenden dolayı elendiğini dile getiren Kayral, sınavın 8 Nisan Pazar günü gerçekleşeceğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e sınavla ilgili bilgi veren Kayral, yapılan tüzük değişikliğinin ardından geçmişte ‘çoktan seçmeli’ olarak yapılan sınavın, bu kez hem ‘çoktan seçmeli’ hem de ‘klasik’ olarak yapılacağını kaydetti.

Kayral, sınavın %40’ının‘çoktan seçmeli’, %60’ının da ‘klasik’ ağırlıklı olacağını da belirtti.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Dışişleri Bakanlığı 10 Haziran 2016’da 20 adet Dışişleri Dairesi’ne 3. Derece 3. Sekreter mevkinin doldurulmasını talep etmişti.

Sınavla ilgili münhal, 11 Ekim’de ilan edilmiş, müracaatlar 12 Ekim ila 11 Kasım tarihinde alınmıştı.

Yapılan 94 müracaatın 74’ü KHK tarafından reddedilmişti.

Münhal ilanı sonrasında koordinasyon toplantısı düzenlenmiş, bu toplantıda sınavın tüzükte olduğu gibi çoktan seçmeli değil, klasik sınav sisteminde yapılması talebi, dönemin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı tarafından KHK’ya iletilmişti.

Sınavla ilgili hazırlıklar yapılırken, dönemin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KHK Başkanı Kayral’ı arayarak, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile anlaştıklarını, sınavın klasik yöntemle yapılması için tüzük değişikliğine gidileceği yönünde bilgi vermişti.

Müracaat süresi sona ermesi, alınan müracaatların halen yürürlükte olan tüzük çerçevesinde kabul edilmesi nedeniyle sınav uygulamasının hukuki sakatlık yaratacağı ifade edilmişti.

Süreç içerisinde tüzükte tadilata gidilmişti.

Yaşananlar ile ilgili KHK Başkanı Kamil Kayral, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili 11 sayfalık rapor hazırlamış, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunmuş.

Hazırlanan rapor, KHK ve bakanlık arasındaki gerginliği tırmandırmış, Kayral, Ertuğruloğlu’nın yetkilerini aştığını ve kötüye kullandığını belirtmişti.

Rapor sonrasında dönemin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yaşananlarla ilgili YENİDÜZEN’e konuşarak, Kayral’ın şaibe yaratma girişiminde olduğunu savunarak, “Yazıklar olsun” demişti…



