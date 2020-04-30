Limasol’daki bir huzurevinde kalan 93 yaşındaki kadına düzenlenen doğum günü partisi güneyde soruşturma konusu oldu.



Fileleftheros gazetesine göre 93 yaşındaki kadının lokanta sahibi oğlu tarafından, önceki gün lokantada doğum günü partisi düzenlendi. Kadının oğlunun, yapılan testlerde pozitif çıktığı; bunun üzerine partide yer alan herkesin karantinaya alındı belirtildi.



Güneydeki kısıtlayıcı tedbirler gereği “toplanmanın” yasak olması nedeniyle, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bir diğer olay ise Lefkoşa’daki huzurevinde yaşandığı; hizmetçinin yasal olmasına rağmen işvereniyle birlikte huzurevinde kaldığı, yapılan testlerde pozitif çıktığı; bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı açıklandı.



Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, toplumun sağlığını hiçe sayan bu kişilerin yaptıkları şeyin kabul edilemez olduğunu ifade ettiği belirtildi.



Öte yandan Alithia gazetesi ise, Limasol’da kısıtlayıcı tedbirleri hiçe sayarak maç yapan 15 genci tutuklamaya çalışırken olay çıktığını ve gençlerin polislere saldırdığını yazdı.



Öğrenciler karantina otelinde parti yaptı



Haravgi gazetesi de, yurtdışından gelerek 14 günlüğüne karantina oteline yerleştirilen öğrencilerden birinin, karantinayı delerek diğer öğrencilerle birlikte parti yaptığını yazdı.



Haberde, gence yapılan testte virüs taşıdığının tespit edildiği ve olay nedeniyle karmaşa çıktığı belirtildi.