93 mülteci siyasi iltica talep etti
Aşağı Pirgo köyü açıklarındaki bir teknede bulunan 93 mültecinin siyasi iltica talebinde bulunduğu haber verildi.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde, Aşağı Pirgo köyü açıklarındaki bir teknede bulunan 93 mültecinin siyasi iltica talebinde bulunduğu haber verildi.
Alithia gazetesi, yapılan bilgilendirmeye göre, 3 Şubat gecesi bir tekneyle Dillirga kıyılarına ulaşan 31 erkek, 15 kadın ve 47 çocuktan oluşan 93 mülteciden 3’ünün gözaltına alındığını, geriye kalanların ise siyasi iltica talebinde bulunduğunu kaydetti.
Bu haber toplam 70 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler