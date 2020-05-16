Kırıkkale köyünde sakin, 92 yaşındaki Nazım Köseoğlu arpa tarlalarında ölü olarak bulundu. Köseoğlu, bugün saat 09.00 sıralarında tarlalarına bakmak için evinden ayrılıp geri dönmemesi üzerine aile yakınları ve polis tarafından gün boyu arandı. Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, Köseoğlu saat 16.00 sıralarında Kırıkkale camiinin kuzey tarafındaki arpa ekili tarla içerisinde ölü olarak bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.