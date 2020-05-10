91 yaşındaki Kıbrıslı, Covid-19’u yendi

Londra’da yaşayan 91 yaşındaki Kıbrıslı toplum üyesi Nazım Akaner, Covid-19’un etkileri kapsamında bugüne kadar bilinen tüm gerçeklerin dışına çıktı ve Covid-19‘la yaşam savaşını kazanarak bir mucizeye imza attı.

Geçen yıl ciddi bir kalp ameliyatı geçirip uzun bir süre yoğun bakımda kalmış olan Akaner ayrıca şeker ve tansiyon hastasıydı.

Bilindiği üzere Dünya’nın her yerinde 65 yaş üstü insanların yüksek risk grubunda olduğu belirtilerek özel önlemler alınmaktadır.

Bununla birlikte şeker, kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanlarında yüksek risk grubunda olduğu ve hastalanmaları halinde kurtulmalarının çok zor olduğu da uzmanlar tarafından özellikle vurgulanıyor.

18’li yaşlarında Lefkoşa’dan İngiltere’ye göç ederek Londra’ya yerleşen ve geçimini taksicilik yaparak sağlayan Akaner Kıbrıs’la olan ilişkisini de hiçbir zaman koparmadı. Girne Boğaz’da ev alan Akaner her fırsatta Kıbrıs’a gidiyordu.

İyileşmesini müteakip kızı Suzzanne Akaner Handleigh (52) ile görüşen ve "senin gibi bir kızım olduğu için çok mutluyum" diyen Nazım Akaner, önümüzdeki günlerde tedavi gördüğü North Middlesex Hastanesinden taburcu olarak kızının yanına yerleşecek.

Kaynak: Londra Gazetesi