900 BİN TL LEFKOŞA’DA

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye 37500 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Abdulkadir Yalnız tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 9 Eylül (Çarşamba) itibarıyla satışa sunulacak.