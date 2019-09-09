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900 bin TL Girne'ye isabet etti

900 bin TL Girne'ye isabet etti

KKTC Devlet Piyangosu'nun 8 Eylül 2019 çekilişinde 900 bin TL'lik büyük ikramiye, 56072 numaralı bilete isabet etti.

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KKTC Devlet Piyangosu'nun 8 Eylül 2019 çekilişinde 900 bin TL'lik büyük ikramiye, 56072 numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu sonuçları:

900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

56072

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

35521

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08865

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01517

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04344 54412 58528 73007

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10892 14911 18357 21179 37036

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02244 04517 10009 19671 24122 30737 37076 53757 63424 71951

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02031 04000 07898 16708 17373 18377 25704 29635 32103 45847 51624 63072 68305 72065 77290

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

06072 16072 26072 36072 46072 50072 51072 52072 53072 54072 55072 56002 56012 56022 56032 56042 56052 56062 56070 56071 56073 56074 56075 56076 56077 56078 56079 56082 56092 56172 56272 56372 56472 56572 56672 56772 56872 56972 57072 58072 59072 66072 76072

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

107 705

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10 92

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

2 8

 

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