900 bin TL Girne'ye isabet etti
KKTC Devlet Piyangosu'nun 8 Eylül 2019 çekilişinde 900 bin TL'lik büyük ikramiye, 56072 numaralı bilete isabet etti.
KKTC Devlet Piyangosu'nun 8 Eylül 2019 çekilişinde 900 bin TL'lik büyük ikramiye, 56072 numaralı bilete isabet etti.
Devlet Piyangosu sonuçları:
900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
56072
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
35521
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08865
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01517
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04344 54412 58528 73007
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10892 14911 18357 21179 37036
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02244 04517 10009 19671 24122 30737 37076 53757 63424 71951
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02031 04000 07898 16708 17373 18377 25704 29635 32103 45847 51624 63072 68305 72065 77290
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
06072 16072 26072 36072 46072 50072 51072 52072 53072 54072 55072 56002 56012 56022 56032 56042 56052 56062 56070 56071 56073 56074 56075 56076 56077 56078 56079 56082 56092 56172 56272 56372 56472 56572 56672 56772 56872 56972 57072 58072 59072 66072 76072
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
107 705
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10 92
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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