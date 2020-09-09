900 Bin Gönyeli'ye çıktı
Devlet Piyangosu’nun 8 Eylül 2020 tarihli çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.
A+A-
Devlet Piyangosu’nun 8 Eylül 2020 tarihli çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.
Birimden yapılan açıklamada, 8 Eylül 2020 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Gönyeli bölgesi sakinlerinden ismini vermek istemeyen A. D. (E-31) vatandaşımız tarafından teslim alındığı bildirildi. Kazanan bilet, Lefkoşa bayilerimizden Abdulkadir Yalnız tarafından satılmıştı.
İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulundu.
Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
Etiketler : DEVLET PİYANGOSU
Önceki ve Sonraki Haberler