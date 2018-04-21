90 yaşındaki FOTO ŞIK’ın evine saldırdılar

Lefkoşa Sulariçi’nde önceki gün saat 21:30’da yaşanan olayda Foto Şık olarak bilinen Mehmet Şık isimli şahsın ev kapısının camları kırıldı. Mehmet Şık olay ile ilgili şikayette bulundu, polis olay yerinde inceleme yaptı. Polis Basın Subaylığı YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada giriş kapısının camlarının kimliği meçhul şahıslar tarafından kırıldığını fakat şahısların henüz tespit edilemediği söyledi.

Mehmet Şık’ın kızı Sadiye Şık Tarın sosyal medyada yaşanan olay ile ilgili şunları yazdı:

“Akşam çok üzücü bir olay yaşadık. Bu durum ülkemizin de geldiği noktanın özetidir. Olay surlar içi Lefkoşa'da. Babam doksan yaşlarında ve dışarı çöp atmak için çıktı. Bir anda bir grup sokak serserisi çıkıp babamı hırpalayıp eve kadar takip edip taşladılar... Bu ne demektir? Can güvenliği yok... Bu ne olduğu belirsiz serserilerin ilk vukuatı da değil... Diyecek sözüm kalmadı.”