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90 yaşında Instagram fenomeni oldu

90 yaşında Instagram fenomeni oldu

Japonya'nın 90 yaşındaki Instagram fenomeni Kimiko Nishimoto'nun bir fotoğraf makinesi bir de çok eğlenceli bir espri anlayışı var.

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Japonya'nın 90 yaşındaki Instagram fenomeni Kimiko Nishimoto'nun bir fotoğraf makinesi bir de çok eğlenceli bir espri anlayışı var. Özçekim fotoğrafları o kadar çok beğeniliyor ki, bir anda Instagram fenomeni haline geldi. Nishimoto, iki ay önce fotoğraflarını paylaşmaya başladığından beri 41 bin takipçi kazandı. Yaşadığı kentte sergisi bile açıldı. Sergiye yoğun ilgi onu şaşırttı. Nishimoto, fotoğraf çekmeyi o kadar çok seviyor ki, yatalak olsa bile kamerasını bırakmayacağını söylüyor.

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