Çalışma Dairesi Bölge Amirliği tarafından 7 Şubat ile 13 Nisan 2018 tarihleri arasında ülke genelinde yapılan iş sağlğı ve güvenliği denetimlerinde Lefkoşa’da 109, Girne’de 27, Mağusa’da 54, Güzelyurt’ta 13 inşaat olmak üzere toplam 203 inşaat teftiş edildi.

Çalışma Dairesi yapılan denetimlerde, Lefkoşa’da 48, Girne’de 14, Mağusa’da 21, Güzelyurt’ta 7 olmak üzere toplam 90 inşaat kapatıldı. 3 inşaat kısmi olarak açılırken, 71 inşaat yerine getirmesi gereken önlemleri alarak yeniden açıldı.Lefkoşa’da 19, Girne’de 2, Mağusa’da 9 ve Güzelyurt’ta 1 inşaat olmak üzere toplam 31 inşaata Çalışma Dairesi tarafından yazılı uyarı verildi.

İnşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde; İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında Girne’de Redif Nurel Construction Ltd’e 16 555 TL idari para cezası; Lefkoşa’da Bergün İnşaat ve Ticaret Ltd’e 10 875 TL idari para cezası uygulandı.

Kaçak yaşamla mücadele için denetimlerde işbirliği

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi İhtiyat Sandığı Dairesi ile ; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, İzin Kurulu ve Polis Genel Müdürlüğü ekiplerince ülke genelinde ortak başlatılan denetimler devam ediyor.



İlgili kurumların katılımıyla gerçekleşen altı ilçede farklı günlerde ve saatlerde yapılan denetimlerde; Polis tarafından durdurulan otobüs/minibüs vb yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile kamyon/kamyonet vb iş araçlarına ait evrak kontrolü yapılırken, sürücülerin/çalışanların, çalışma izinleri ve sosyal güvenlik yatırımları Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişleri tarafından kontrol ediliyor.



Lefkoşa, Mağusa, Girne, İskele ve Güzelyurt bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde trafik ve muhaceret polislerinin yanı sıra, Çalışma Dairesi, İzin Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Trafik Dairesi personelleri de görev yapıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından kayıtdışılıkla mücadele amacıyla, 9-15 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde yapılan denetimlerde Lefkoşa’da 42, Girne’de 17, Güzelyurt’ta 41, Mağusa’da 16 olmak üzere toplam 116 işveren/ işyeri denetlenirken, 16 çalışanın çalışma izinsiz olduğu tespit edilerek 37,840.00 TL idari para cezası kesildi.

Denetimler ülke genelinde artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı müfettişler tarafından yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ile kayıtdışı işçi denetimleri inşaat sektörünün yoğun olduğu Gönyeli, Girne, Alsancak, Lapta,Bafra bölgelerinde ilerleyen günlerde daha da artacak.