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90 inşaat kapatıldı

90 inşaat kapatıldı

Çalışma Dairesi yapılan denetimlerde,  Lefkoşa’da 48, Girne’de 14, Mağusa’da 21, Güzelyurt’ta 7 olmak üzere toplam 90 inşaat kapatıldı.

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Çalışma Dairesi Bölge Amirliği  tarafından 7 Şubat ile 13 Nisan 2018 tarihleri arasında ülke genelinde yapılan iş sağlğı ve güvenliği denetimlerinde Lefkoşa’da 109,  Girne’de 27, Mağusa’da 54, Güzelyurt’ta 13 inşaat olmak üzere toplam 203 inşaat teftiş edildi.

Çalışma Dairesi yapılan denetimlerde,  Lefkoşa’da 48, Girne’de 14, Mağusa’da 21, Güzelyurt’ta 7 olmak üzere toplam 90 inşaat kapatıldı. 3 inşaat kısmi olarak açılırken, 71 inşaat  yerine getirmesi gereken önlemleri alarak  yeniden açıldı.Lefkoşa’da 19,  Girne’de 2, Mağusa’da 9 ve Güzelyurt’ta 1  inşaat olmak üzere toplam 31 inşaata  Çalışma  Dairesi tarafından yazılı uyarı verildi.

 

 İnşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde; İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında  Girne’de  Redif Nurel Construction Ltd’e  16 555 TL  idari para cezası; Lefkoşa’da Bergün İnşaat ve Ticaret Ltd’e 10 875 TL idari para cezası uygulandı.

 

Kaçak yaşamla mücadele için denetimlerde işbirliği

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında ise,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi İhtiyat Sandığı Dairesi ile  ; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, İzin Kurulu ve Polis Genel Müdürlüğü  ekiplerince ülke genelinde ortak başlatılan denetimler devam ediyor.

İlgili kurumların  katılımıyla gerçekleşen  altı   ilçede farklı günlerde ve saatlerde yapılan denetimlerde;  Polis tarafından durdurulan otobüs/minibüs vb yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile kamyon/kamyonet vb iş araçlarına ait evrak kontrolü yapılırken, sürücülerin/çalışanların, çalışma izinleri ve sosyal güvenlik yatırımları   Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişleri tarafından  kontrol ediliyor.

Lefkoşa, Mağusa, Girne, İskele ve Güzelyurt bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde trafik ve muhaceret polislerinin yanı sıra, Çalışma Dairesi, İzin Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Trafik Dairesi personelleri de görev yapıyor.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı  Dairesi tarafından kayıtdışılıkla mücadele amacıyla, 9-15 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde yapılan denetimlerde Lefkoşa’da 42, Girne’de 17, Güzelyurt’ta 41, Mağusa’da 16  olmak üzere toplam 116 işveren/ işyeri denetlenirken, 16 çalışanın çalışma izinsiz  olduğu tespit edilerek  37,840.00 TL idari para cezası  kesildi.

Denetimler  ülke genelinde artacak

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı’na bağlı  müfettişler tarafından yapılan  iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ile kayıtdışı işçi denetimleri  inşaat  sektörünün yoğun olduğu  Gönyeli, Girne, Alsancak, Lapta,Bafra bölgelerinde ilerleyen günlerde daha da artacak.

 

 

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