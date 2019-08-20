Tirmen ile Yamaçköy arasındaki ormanlık alanda dün yıldırım nedeniyle çıkan yangında 90 ağaç zarar gördü. Park ve seyir halindeki iki araçta bugün çıkan yangında ise araçlardan biri kısmen, diğeri tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Tirmen ile Yamaçköy arasındaki ormanlık alana dün öğleden sonra düşen yıldırım yangına neden oldu. Bitki örtüsü ve 90 çam ağacın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



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