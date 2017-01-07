UBP-DP Azınlık Hükümeti ‘Yurttaşlık Dağıtımı’nda hız kesmiyor… Göreve geldiği günden bu yana hemen her Bakanlar Kurulu toplantısında onlarca yurttaşlık onayı veren Azınlık Hükümeti, son Bakanlar Kurulu’nda da 9 kişiye daha yurttaşlık verdi.

5 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu uyarınca, 1982 Susuz doğumlu Barış Torunoğulları, 1984 Ankara doğumlu Mustafa Atacan Erpek, 1952 Uşak Ayşen Türkman, 1985 Denizli doğumlu Hüseyin Zoroğlu, 1963 Altınözü doğumlu Mehmet Özbek, 1990 Tarsus doğumlu Turgay Ok, 1991 doğumlu Mehmet Aksoy, 1975 Adana doğumlu Gülhan Çelikbağ ve 1997 Antakya doğumlu Meryem Ekenel KKTC Yurttaşlığına alındı.