“9. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür Festivali” başlıyor
Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği’nin (GÖÇ-TAŞ) düzenlediği “9. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür Festivali” bu akşam başlıyor.
Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği’nin (GÖÇ-TAŞ) düzenlediği “9. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür Festivali” bu akşam başlıyor.
9 Eylül’e kadar sürecek festivale, Türkiye’den Yedirenk GSK Halk Oyunları Topluluğu ile Kırgızistan’dan Folk Dance Grupp Datkaiym de katılacak.
GÖÇTAŞ Festival Komitesi Temsilcisi- Eğitmen Evren Demirbilek’in verdiği bilgiye göre festival için yedi gün boyunca KKTC’de bulunacak Kırgızistan ve Türkiye’den gelen konuk dansçılar, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerinde tarihi turistik yerleri de gezecek.
GÖSTERİ YERLERİ
Demirbilek, bu akşam ve yarın akşam tarihlerinde Taşkınköy Spor Kulübü’nde, 8-9 Eylül tarihlerinde ise Göçmenköy Parkı'nda düzenlenecek gösteri gecelerine tüm halkı davet etti.
Gösterilere katılacak yerli ve yabancı gruplar ve gösteri programı şöyle:
BU AKŞAM - SAAT 20.00
GÖÇ-TAŞ Nostalji Ekibi
Yedirenk Halk Oyunları Gskd / İstanbul
Dance For Peace
Kırgızistan – Grupp Datkayim
GÖÇ-TAŞ Çocuk Ve Yıldız Ekipleri
GÖÇ-TAŞ Genç Ekibi
7 EYLÜL 2017 PERŞEMBE - SAAT 20.00
Grup Baria
AK-DER Modern Dans Grubu
Oya Değer Zumba
Grup Sol Anahtarı
8 EYLÜL 2017 CUMA – SAAT 20.00
Lefke Belediyesi Halk Dansları Topluluğu
Kırgızistan – Grupp Datkayim
Dörtyol Kültür Sanat ve Aktivite Derneği
Yedirenk Halk Oyunları GSKD / İstanbul TUFAD
GÖÇ-TAŞ Büyük Ekip
9 EYLÜL 2017 CUMARTESİ - SAAT 20.00
Grup Saki
Ydü Modern Dans
Oya Değer Zumba
Tango Sİempre
Dance Base
Folkestra