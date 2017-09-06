“9. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür Festivali” başlıyor

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği’nin (GÖÇ-TAŞ) düzenlediği “9. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür Festivali” bu akşam başlıyor.

9 Eylül’e kadar sürecek festivale, Türkiye’den Yedirenk GSK Halk Oyunları Topluluğu ile Kırgızistan’dan Folk Dance Grupp Datkaiym de katılacak.

GÖÇTAŞ Festival Komitesi Temsilcisi- Eğitmen Evren Demirbilek’in verdiği bilgiye göre festival için yedi gün boyunca KKTC’de bulunacak Kırgızistan ve Türkiye’den gelen konuk dansçılar, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerinde tarihi turistik yerleri de gezecek.

GÖSTERİ YERLERİ

Demirbilek, bu akşam ve yarın akşam tarihlerinde Taşkınköy Spor Kulübü’nde, 8-9 Eylül tarihlerinde ise Göçmenköy Parkı'nda düzenlenecek gösteri gecelerine tüm halkı davet etti.

Gösterilere katılacak yerli ve yabancı gruplar ve gösteri programı şöyle:

BU AKŞAM - SAAT 20.00

GÖÇ-TAŞ Nostalji Ekibi

Yedirenk Halk Oyunları Gskd / İstanbul

Dance For Peace

Kırgızistan – Grupp Datkayim

GÖÇ-TAŞ Çocuk Ve Yıldız Ekipleri

GÖÇ-TAŞ Genç Ekibi

7 EYLÜL 2017 PERŞEMBE - SAAT 20.00

Grup Baria

AK-DER Modern Dans Grubu

Oya Değer Zumba

Grup Sol Anahtarı

8 EYLÜL 2017 CUMA – SAAT 20.00

Lefke Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

Kırgızistan – Grupp Datkayim

Dörtyol Kültür Sanat ve Aktivite Derneği

Yedirenk Halk Oyunları GSKD / İstanbul TUFAD

GÖÇ-TAŞ Büyük Ekip

9 EYLÜL 2017 CUMARTESİ - SAAT 20.00

Grup Saki

Ydü Modern Dans

Oya Değer Zumba

Tango Sİempre

Dance Base

Folkestra