9 metre yükseklikten düştü!

Lefkoşa’da 22 yaşındaki Abdulrahman Mohamed Musa kaldığı apartman dairesine balkondan girmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan Musa, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı; 25.04.2002 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Abdulrahman Mohamed MUSA (E-22), Fuat Mustafa Sokak üzerinde bulunan kalmakta olduğu apartmanın en üst katından kendi dairesinin balkonuna girmek istediği esnada dengesini kaybederek yaklaşık dokuz metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Yakındoğu Üniversitesi Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.