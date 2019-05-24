9 Kıbrıslı Türk yarışacak

AKEL’den Niyazi Kızılyürek, Yasemin Hareketi’nden İbrahim Aziz, Oz Karahan, Leyla Kıralp, Şener Levent, Zeki Beşiktepeli, Faize Özdemirciler, Kıbrıs Sosyalist Partisi’nden ise Mehmet Birinci ile Kazım Halit seçmenlerden oy bekleyecek.

Dila ŞİMŞEK- Ayşe GÜLER

Avrupa Parlamentosu seçimlerine günler kaldı, gözler 26 Mayıs Pazar gününe çevrildi.

“Kıbrıs” adına AP’de temsil edilecek 6 milletvekilini seçmek için Pazar günü yapılacak seçimde aralarında 9 Kıbrıslı Türk’ün de bulunduğu toplam 72 aday yarışacak.

AKEL’den Niyazi Kızılyürek, Yasemin Hareketi’nden İbrahim Aziz, Oz Karahan, Leyla Kıralp, Şener Levent, Zeki Beşiktepeli, Faize Özdemirciler, Kıbrıs Sosyalist Partisi’nden ise Mehmet Birinci ile Kazım Halit seçmenlerden oy bekleyecek.

Kıbrıslı Türkler, 9 geçiş noktasına çok yakın mesafelerde bulunan 50 sandıktan birinde oy kullanabilecek.

Saat 07:00-12:00 ile 13:00-18:00 arasında yapılacak oylamada, geçiş noktasından sandığa kadar Türkçe konuşan gönüllüler, seçmenlere sorularında yardımcı olacak.

Geçiş noktasından sandığa, ulaşım da sağlanacak.

YENİDÜZEN, Kıbrıslı Türklerin oy kullanmakla ilgili bilmeleri gereken her şeyi derledi.

AKEL’den de yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı Türk seçmenler, 2001 tarihinden sonra alınmış Kıbrıs Cumhuriyeti kimlikleri ile tarihi geçmiş olsa bile oy verebilecek.

Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli?

2001 tarihinden sonra alınmış Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ile 18 yaşını doldurmuş herkes oy verebilecek.

Seçmenlerin, oy kullanabilmesi için kimlik kartını yanında bulundurması gerekecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğinin süresi geçmiş seçmenler de oy kullanabilecek, bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak.

Sadece bir partiye oy verebilecek seçmenler, parti içinden en az bir, en fazla iki adaya oy verebilecek. Karma oy olmayacak.

Siyasi partilerin Avrupa Parlamentosu'na seçilmeleri için güç oranları nasıldır?

Kıbrıs'tan 6 Avrupa Parlamentosu Üyesi olacağı için, her siyasi partinin ilk oy sayımında Parlamento'da bir sandalye almak için oyların %16,66'sından daha yüksek bir oran alması gerekecek.

İkinci veya üçüncü tur için, siyasi partilerin / ittifakların / bağımsız adayların oyların en az %1.8'ini almaları gerekiyor.

Nasıl oy kullanılır?

Avrupa Parlamentosu seçimleri için 26 Mayıs Pazar günü sabah 7:00-12:00 ve öğleden sonra 13:00-18:00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.

Geçiş noktalarında ve sandıklarda, Türkçe konuşan gönüllüler, seçmenlere yardımcı olacak. Yürüme mesafesinde olmayan sandıklara, seçmenler için geçiş noktasından otobüs sağlanacak.

Adaylar grup olarak oy pusulasında yer alacak. Sadece tek bir gruba oy verilebilecek. Her grup içerisinde en fazla iki tane seçim yapılması durumunda seçilen adaylar, grup oyuna ek olarak bir oy daha alacak.

Farklı gruplardan adaylara oy verilemeyecek, İkiden fazla tercih oyu kullanılamayacak.

Oy verilecek sandıkların yerleri şöyle:

Lefkoşa

Kermiya:

Ay Demet’tekiPolidinamo (Çok Amaçlı Merkez)

Makedonitissa’daki Sholi Kofon (İşitme Engelliler Okulu)

Ledra Palas:

Şehir Planlama Dairesi Merkez Ofisi

Lokmacı:

Faneromeni Ortaokulu

Lefke

Limnidi-Yeşilırmak:

Aşağı (Kato)Pirgo Ortaokulu

Aplıç:

Flasu Muhtarlığı

Güzelyurt

Astromerit-Zodya:

Astromerit İlkokulu

Mağusa

Derinya:

Derinya İlkokulu

Derinya Anaokulu

2,5 Mil – Strovilya:

Aheritu İlkokulu

Pile:

Livadya Bölge Lisesi