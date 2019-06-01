9 günde, 751 uçak seferi
Bayram tatili nedeniyle uçak biletleri fiyatları yükselse de bu durum sefer sayılarına yansımayacak, binlerce yolcu ülkeye giriş-çıkış yapacak.
- Kamuda Pazartesi ve Cuma gününün tatil verilmemesine rağmen hava trafiği yoğun olacak. Bugünden başlayarak 9 Haziran Pazar gününe kadar toplamda 751 uçak seferi gerçekleşecek.
ERCAN’IN BAYRAM YOĞUNLUĞU
- 1 Haziran Cumartesi: 92 sefer
- 2 Haziran Pazar: 90 sefer
- 3 Haziran Pazartesi: 79 sefer
- 4 Haziran Salı: 73 sefer
- 5 Haziran Çarşamba: 79 sefer
- 6 Haziran Perşembe: 73 sefer
- 7 Haziran Cuma: 83 sefer
- 8 Haziran Cumartesi: 89 sefer
- 9 Haziran Pazar: 93 sefer
Ayşe GÜLER
Ercan Havaalanı’nda ‘bayram’ yoğunluğu yaşanacak, 9 günde toplamda 751 uçak seferi gerçekleşecek.
Kamuda 3 Haziran Pazartesi ve 7 Haziran Cuma gününün tatil verilmemesine rağmen hava trafiği bugünden itibaren oldukça yoğun geçecek.
Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan resmi bilgiye göre; 1 Haziran ila 9 Haziran tarihleri arasında adaya 372 uçuş gerçekleşecek, 379 uçak da yurt dışına çıkacak.
Bayram tatili nedeniyle uçak biletleri fiyatları yükselse de bu durum sefer sayılarına yansımayacak, binlerce yolcu Ercan’a giriş-çıkış yapacak.
Rekor, bugün ve 9 Haziran’da…
Kamuda tatil verilmese de bayramı hafta sonu ile birleştiren vatandaşlar, 9 gün izin yapacak.
Ercan’da en fazla yoğunluk bugün ve 9 Haziran Pazar günü yaşanacak.
Bugün 45 geliş, 47 de gidiş olmak üzere havayolu şirketleri toplamda 92 uçuş gerçekleşecek.
Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan resmi bilgiye göre, 9 Haziran’da ise 93 sefer yapılacak.
Arife günü 79 sefer…
Arife günü olan 3 Haziran’da Ercan’da 79 sefer yapılacak.
Bayramın ilk günü arife gününe göre az da olsa düşüş yaşanacak 73 gün uçak seferi düzenlenecek.
İkinci günü sefer sayılarında az da olsa kıpırdanma yaşanacak, havayolları gidiş-geliş olmak üzere 79 uçak seferi yapılacak.
Diğer günlerde kaç uçuş yapılacak?
Ercan’daki yoğunluk diğer günlerde de sürecek.
Buna göre; bayramın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü 73 uçak seferi olacak.
7 Haziran Cuma günü 83, 8 Haziran Cumartesi günü 89, 9 Haziran Pazar günü ise 93 uçuş olacak.