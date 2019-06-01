- Kamuda Pazartesi ve Cuma gününün tatil verilmemesine rağmen hava trafiği yoğun olacak. Bugünden başlayarak 9 Haziran Pazar gününe kadar toplamda 751 uçak seferi gerçekleşecek.

ERCAN’IN BAYRAM YOĞUNLUĞU

1 Haziran Cumartesi: 92 sefer

2 Haziran Pazar: 90 sefer

3 Haziran Pazartesi: 79 sefer

4 Haziran Salı: 73 sefer

5 Haziran Çarşamba: 79 sefer

6 Haziran Perşembe: 73 sefer

7 Haziran Cuma: 83 sefer

8 Haziran Cumartesi: 89 sefer

9 Haziran Pazar: 93 sefer

Ayşe GÜLER

Ercan Havaalanı’nda ‘bayram’ yoğunluğu yaşanacak, 9 günde toplamda 751 uçak seferi gerçekleşecek.

Kamuda 3 Haziran Pazartesi ve 7 Haziran Cuma gününün tatil verilmemesine rağmen hava trafiği bugünden itibaren oldukça yoğun geçecek.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan resmi bilgiye göre; 1 Haziran ila 9 Haziran tarihleri arasında adaya 372 uçuş gerçekleşecek, 379 uçak da yurt dışına çıkacak.

Bayram tatili nedeniyle uçak biletleri fiyatları yükselse de bu durum sefer sayılarına yansımayacak, binlerce yolcu Ercan’a giriş-çıkış yapacak.

Rekor, bugün ve 9 Haziran’da…

Kamuda tatil verilmese de bayramı hafta sonu ile birleştiren vatandaşlar, 9 gün izin yapacak.

Ercan’da en fazla yoğunluk bugün ve 9 Haziran Pazar günü yaşanacak.

Bugün 45 geliş, 47 de gidiş olmak üzere havayolu şirketleri toplamda 92 uçuş gerçekleşecek.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan resmi bilgiye göre, 9 Haziran’da ise 93 sefer yapılacak.

Arife günü 79 sefer…

Arife günü olan 3 Haziran’da Ercan’da 79 sefer yapılacak.

Bayramın ilk günü arife gününe göre az da olsa düşüş yaşanacak 73 gün uçak seferi düzenlenecek.

İkinci günü sefer sayılarında az da olsa kıpırdanma yaşanacak, havayolları gidiş-geliş olmak üzere 79 uçak seferi yapılacak.

Diğer günlerde kaç uçuş yapılacak?

Ercan’daki yoğunluk diğer günlerde de sürecek.

Buna göre; bayramın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü 73 uçak seferi olacak.

7 Haziran Cuma günü 83, 8 Haziran Cumartesi günü 89, 9 Haziran Pazar günü ise 93 uçuş olacak.