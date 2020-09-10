Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu’nda Covid-19 paniği yaşanıyor. Okulda öğrenim gören iki kardeş öğrencinin babasının geçtiğimiz günlerde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. YENİDÜZEN’e konu hakkında bilgi veren Okul Müdürü Şöhret Yiğiter, söz konusu babanın pozitif çıktığını ancak test sonrasında yapılan tomografi ve tahlillerinin temiz çıktığını belirtti.

9 Eylül İlkokulu Müdürü Yiğiter, iki öğrenciye henüz test yapılmadığının bilgisini verirken, öğrencilere yapılacak testlerin ardından durumun netleşeceğini söyledi. Konuyu Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na bildirdiklerini aktaran Yiğiter, Sağlık Bakanlığı’nın kendilerine bildirim yapacağını ifade etti.

Şöhret Yiğiter, ailenin Pazartesi gününden bugüne kadar kendilerini bilgilendirmediğini de aktararak, okulda kitaplar dağıtıldığını ve olayı o anda öğrendiklerini dile getirdi. Tüm öğretmenlere konuyla ilgili mesaj yolladıklarını belirten okul müdürü Yiğiter, tüm okulun riske atıldığını ve herkesin panik içerisinde olduğunu belirtti.