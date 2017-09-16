9. CICN 2017 Konferansı başladı

Uluslararası Final Üniversitesi, IEEE Türkiye ve Machine Intelligence Research Labs işbirliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Hesaplamalı Zeka ve İletişim Ağı Konferansı (CICN 2017), Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Mühendislik alanında dünyanın önde gelen akademik işbirliklerinden biri olan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen CICN konferanslarının dokuzuncusuna ev sahipliği yapan Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı. Açılış konuşmalarının ardından eş zamanlı oturumlar halinde devam eden konferans 17 Eylül 2017 Pazar gününe kadar devam edecek. İngilizce dilinde gerçekleştirilen konferansa on dokuz ülkeden kırk bir araştırmacı katıldı.

REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. VEFALI ÜNVİERSİTENİN ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM ANLAYIŞINA VURGU YAPTI

Uluslararası Final Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülşen Musayeva Vefalı da açılışta yaptığı konuşmada, Uluslararası Final Üniversitesi’nin iki yıl önce kurulmuş yeni bir üniversite olmasına karşın, benzersiz bir kimlik geliştirdiğini vurguladı. Vefalı, öğrenci merkezli bir eğitim felsefesine sahip olan üniversitenin, Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı’ndaki kalite güvencesi için standartlar ve yönergelerle uyumlu olduğunu belirtti. Bu bağlamda, öğretim, öğrenim, değerlendirme, kaynaklar ve tesisleri ile öğrenci merkezli bir eğitim sürdürüldüğüne dikkat çeken Vefalı, güçlü pratik ve uygulamalı bileşenlere sahip lisans programları geliştirildiğini anlattı. Uluslararası Final Üniversitesi mezunlarına, Türkiye’deki Final Okulları Grubu ve Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren DMG Grubunda çalışma garantisi verildiğine dikkat çeken Vefalı, bunun Uluslararası Final Üniversitesi’nin önemli avantajlarından biri olduğunu söyledi. Rektör Yardımcısı Vefalı, CICN 2017 Konferansı’nın farklı perspektiflerden, farklı bağlamlarda gerçekleştirilen araştırma çalışmaları sayesinde çok değerli bir paylaşım, tartışma ve öğrenme fırsatı sunduğunu da vurguladı.

PROF. DR. BAKİ KOYUNCU CICN 2017’NİN MODERN GELİŞMELERİN TARTIŞILMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR PLATFORM OLUŞTURULDUĞUNU KAYDETTİ

CICN 2017 Konferansı’nın açılış konuşmasını yapan Konferans Başkanı Prof. Dr. Baki Koyuncu, hesaplamalı zeka ve iletişim ağı konusundaki çalışmaların, bilgisayar sistemlerinin hesaplama yetkileri aracılığıyla iletişim ve iletişim becerileri alanında modern gelişmeler için umut verici bir alan olduğuna dikkat çekti. Hesaplamalı zeka alanının, bir sonraki nesil istihbarat sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili bir alan olduğunu belirten Koyuncu, konferansın akademik ve endüstriyel alanda farkındalığın artırılmasına katkı koyacağını ifade etti. Koyuncu, yapay ve hesaplamalı istihbarat alanındaki güncel sorunların çözümü için birleştirici yaklaşımların ortaya konması gerekliliğine dikkat çekti. CICN 2017’nin hesaplamalı zeka ile ilgili araştırmacılar, geliştiriciler ve pratisyenleri bir araya getirerek, kullanıcılarına programlama mantığının, diğer akıllı bilgi işlem tekniklerini bir araya getirmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu vurgulayan Koyuncu, konferansı düzenleyen Uluslararası Final Üniversitesi, IEEE Türkiye ve Machine Intelligence Research Labs başta olmak üzere katkı koyan tüm kurum, kuruluş ve araştırmacılara teşekkür etti.

KONFERANS ULUSLARARASI VE YEREL SPONSORLARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Uluslararası Final Üniversitesi, Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisleri Odası, IEEE Türkiye ve Hindistan’da bulunan Machine Intelligence Research Labs’ın birlikte düzenlediği CICN 2017 Konferansına, Girne Belediyesi, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Elektrik Mühendisleri Odası ve Girne Con Kahve sponsorluk yapıyor.