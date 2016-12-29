“9 ay çalıştım kaydım bile yapılmadı… Maaşım verilmedi”

Dokuz ay çalıştığı iş yeri tarafından ne Çalışma Dairesi’ne kaydı, ne de yatırımlarının yapıldığını savunan İbrahim Sönmezler, işten çıkarıldığını yaklaşık 1 buçuk aylık maaşını da almadığını ifade etti.

Çalıştığı işletmedeki Satın Alma Sorumlusu görevinde 8 Şubat 2016’dan, ‘seni istemiyorum’ dedikleri 12 Kasım 2016’ya kadar çalıştığını kaydeden İbrahim Sönmezler, bu tarihler arasında yatırımlarının yapılmadığı gibi Ekim ve Kasım ayı maaşlarını da alamadığını savundu.

Kasım ayında işyerinde ustabaşı ile bir problem yaşadığını, en son 8 Kasım 2016 tarihinde mesai bitiminde işten ayrıldığını ve 3 gün raporlu olduğundan 12 Kasım 2016 tarihinde işe gittiğini ifade eden Sönmezler, işletme direktörünün ‘Bizi mağdur ettin’ diyerek kendisini istemediğini söylediğini savundu.

Çalıştığı süre boyunca yatırımları yapılmadığı gibi Çalışma Dairesi’ne kaydının dahi yapılmadığını söyleyen Sönmezler, ilgili şirketten Ekim ayı ve Kasım ayında çalıştığı güne kadar olan maaşını alamadığını iddia etti.

İhtiyat Sandığı Dairesi’ne de şikayette bulunan İbrahim Sönmezler, ne yatırımlarını yapan, ne de maaşını veren işyerince mağdur edildiğini savundu, hakkını istedi.