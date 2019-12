9 alanda mayınlar temizlendi

Kıbrıslı Liderler Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı arasında mayın temizleme ile ilgili kararlaştıran Güven Artırıcı Önlemin uygulanması bu hafta tamamlandı.

Güneyde dokuz, kuzeyde de dokuz bölge olmak üzere toplam 18 bölgede mayınların olabileceği belirtildi, dokuz alanda temizlenme çalışmaları yapıldı.

Adanın her iki tarafta da mayınların olabileceği 18 alanın, ara bölgede tampon bölgede olduğu belirtildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre, kontrol edilen bölgelerde “şüphe uyandıran” her hangi bir şey bulunmadığı belirtildi. Mayıs 2019 tarihinde başlayan prosedür UNFICUP ve UNMAS (Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi) tarafından yürütüldü.

Kıbrıslı Liderlerin Şubat 2019'da gerçekleştirdikleri toplantıda, adanın her iki tarafında mayınların olabileceği dokuz alanın temizlenmesine karar verdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ocak 2020’da BM Güvenlik Konseyine UNFICYP’ın adadaki görev sürecinin uzatılması ile ilgili raporunda söz konusu önlemin uygulanmasına da atıfta bulunması bekleniyor.

Aynı kaynaklara göre, iki toplumlu teknik komiteler düzeyinde diğer Güven Artırıcı Önlemlerin uygulanması konusu görüşüldü ancak nihai bir karar alınmadı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre, teknik komitelerin çalışmaları müzakere sürecinden bağımsız bir şekilde devam ediyor; paralel bir süreç olduğu belirtildi.

Teknik Komitelerin çalışmalarının daha yoğun bir şekilde devam ettiği; toplantılar yapıldığı; fikirler ve önerilerin ele alındığı belirtildi.

İki liderin uzlaştığı güven artırıcı önlemler arasında Kıbrıslı Rum sanatçıların tablolarının iade edilmesini ve RIK arşivindeki 1963 öncesi döneme ait Kıbrıslı Türk sanatçıların görsel-işitsel materyallerin sağlanması vardı.

Aynı bilgilere göre, 2020 yılının başında Kültür ile ilgili Teknik Komite çalışmaları çerçevesinde iki toplum sanatçılarının eserleri sergilenecek ortak bir sergi düzenlenecek ve buna iki lider katılmaları için davet edilecek.