9 Ağustos için "Temkinli iyimserlik"

Görevi devraldıktan sonra ülke dışı ilk ziyaretini Kıbrıs’a gerçekleştirmekte olan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bu sabah Başkanlık Sarayı’nda Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüştü.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi ve sonrasında Anastasiadis ve Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Anastasiadis, Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa “adil çözüm bulunması için harcanan çabalara verdiği desteğe” teşekkür etti. “Dostum” diye hitap ettiği Miçotakis’e Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini kaydeden Anastasiadis “Türk tahrikleriyle ilgili görüş alış verişinde bulunduk ve bunları göğüsleme yöntemlerini konuştuk” dedi.

Anastasiadis Kıbrıslı Türk lider Akıncı ile 9 Ağustos’ta yapacağı görüşmeye değinirken “Kıbrıslılar olarak, öncelikle Kıbrıslı vatandaşların tamamının çıkarına hizmet edecek bir çözüm bulmaya çalışacağımız beklentisiyle, kararlılıkla ve olumlu siyasi irade ile görüşeceğim” ifadesini kullandı.

Müzakerelerin başlaması konusunda Yunanistan’la, Türkiye’nin, “Kıbrıs MEB’i içerisindeki faaliyetlerine ve Kapalı Maraş ile ilgili planlara son verilmesi gerektiği” ortak tezine sahip olduklarını anlatan Anastasiadis “aynı şekilde Kapalı Maraş ile ilgili projeler de, güven yaratmak yerine maalesef öteki tarafın gerçek niyeti konusunda kuşku ve inançsızlık yaratıyor” iddiasında bulundu.

Miçotakis’e hitaben “bunca saat bize, durumun daha da yakıcılaşmasını engelleyebilmemiz ama aynı zamanda Kıbrıslıların tamamının çıkarına sonuçlanacak yaratıcı bir diyalog yapmamıza müsaade edecek şartların yaratılması için neyin en uygun metotlar olduğu konusunda birlikte kafa yorma fırsatı verdiğiniz için, size teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS



Anastasiadis ile yoğunlaşmış Türk faaliyetlerini görüştüğünü anlatan Miçotakis ise “Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir. Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yok” ifadesini kullandı.



Miçotakis, Kıbrıslı liderlerin 9 Ağustos’taki görüşmesinden “büyük ve kritik meselede bazı ilerlemeler yapabilmemize olanak tanıyacak yeni bir karşılıklı anlayış çerçevesi ortaya çıkabilmesi konusunda temkinli iyimserlik” duyduğunu söyledi.

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