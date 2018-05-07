8’inci Girne Kültür Sanat Günleri Edip Akbayram konseriyle başlıyor

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 8’inci Girne Kültür Sanat Günleri başlıyor. Kültür Sanat Günleri çerçevesinde, özgün müziğin dev ismi Edip Akbayram 12 Mayıs Cumartesi akşamı Girne Amfi Tiyatro’da konser veriyor.

Girne Belediyesi’nin 8’incisini gerçekleştirileceği, bu yıl “Sanat Yoluyla Barış” sloganıyla düzenlenen Girne Kültür Sanat Günleri özgün müziğin devi Edip Akbayram Konseri’yle başlıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 12 Mayıs Cumartesi akşamı Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek konserin, saat 21:00’de başlayacağı belirtildi.

30 TL’den satışa sunulacak konser biletlerinin yarından itibaren Girne Belediyesi Danışma Masası’ndan, Deniz Plazalardan ve konser akşamı Amfi Tiyatro girişinden temin edilebileceği kaydedildi.

GÜNGÖRDÜ: “BARIŞ VE HOŞGÖRÜYE VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de yaz ayları süresince düzenlenen kültür sanat faaliyetlerinin bu yıl da devam edeceğini belirterek, bu yaz ilk olarak usta sanatçı Edip Akbayram’ı Girne’de ağırlamak istediklerini söyledi. Güngördü, Girne’nin hem turizm hem de öğrenci hareketinin yoğun yaşandığı bir kent olduğunun bilinciyle hareket ettiklerine işaret ederek, bu yıl “Sanat Yoluyla Barış” sloganıyla gerçekleştirilecek 8’inci Girne Kültür Sanat Günleri’nin, tüm insanlık için sanatın birleştirici gücüyle barış ve hoşgörüye vesile olmasını temenni etti.

Güngördü, başta tüm kent halkı olmak üzere, herkesi 12 Mayıs Cumartesi akşamı konsere davet etti.