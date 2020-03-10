891 gündür ‘izinsiz’ ikamet ediyor!

Lefkoşa’da Göçmenköy Rauf Denktaş Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından yapılan kontrolde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı A.A tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, zanlı A.A’nın izinsiz ikametten tutuklandığını belirtti.

Polis, 09.03.2020 tarihinde Lefkoşa'da Göçmenköy Rauf Denktaş Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından yapılan kontrolde Lefkoşa'da sakin, Pakistan uyruklu ve işsiz A.A’nın, 30.09.2017 tarihinde beridir izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada zanlının 07.02.2017 KKTC'ye öğrenci olarak geldiği, 30.09.2017 tarihine kadar yasal statüde bulunduğunu fakat 30.09.2017 tarihinden itibaren beridir toplamda 891 gündür ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının Yakın Doğu Üniversitesi’nde pasif öğrenci olarak kayıtlı olduğunu ve herhangi kayıt yenileme işlemi yapmadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.