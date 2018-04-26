880 adet hapa 13 yıl hapis!

Girne’de geçtiğimiz yıl 880 adet MDMA (extacy) hap ile yakalanan Metin Hallaçoğlu 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu haplar, Narkotik ve Kaçaklığı Önleme ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında ele geçirilmişti.