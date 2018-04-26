880 adet hapa 13 yıl hapis!
Girne’de geçtiğimiz yıl 880 adet MDMA (extacy) hap ile yakalanan Metin Hallaçoğlu 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Girne’de geçtiğimiz yıl 880 adet MDMA (extacy) hap ile yakalanan Metin Hallaçoğlu 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Söz konusu haplar, Narkotik ve Kaçaklığı Önleme ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında ele geçirilmişti.
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Etiketler : uyuşturucu, mahkeme, karar, Metin Hallaçoğlu
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