86 test yapıldı, pozitif vaka yok
Kıbrıs’ın kuzeyinde bugün yapılan 86 test içinde pozitif bir vakaya rastlanmadığı açıklandı.
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Kıbrıs’ın kuzeyinde bugün yapılan 86 test içinde pozitif bir vakaya rastlanmadığı açıklandı.
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 86 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, Hastane Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.
29 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 86
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.290
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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