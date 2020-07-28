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857 test yapıldı, 3 pozitif vaka

857 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 857 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 857 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı. Pilli, vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını belirtti.  

28 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 857       

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok   

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 66.276    

Toplam Vaka Sayısı- 138  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 24        

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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