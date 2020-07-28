857 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 857 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Pilli, vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

28 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 857

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 66.276

Toplam Vaka Sayısı- 138

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 24

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok