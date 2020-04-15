8500'LÜKLER VE 1500'LÜKLER

Dediler ki efendiler, "Bakın, biz de maaşımızdan kestik, hem de yüzde 56'ya kadar..."

Yani?

Bu zor dönemde 8 bin 500 TL alacaklar.

Normalde neydi?

15 bin, 18 bin, 20 bin...

Covid'siz dönemde bir asgari ücretlinin 5 aylığı kadar yani...

Eh, haliyle birikmiştir bankada epey nevale...

Peki ya asgari ücretlinin neyi birikmiştir birikse birikse?

Banka borcu...

Ev taksiti...

Araba kredisi...

Kredi kartı eksi bakiyesi...

Hepimiz aynı gemide miyiz?

Evet, gemi aynı da, kimileri otururken lüks kamarada, büyük çoğunluk güvertede, soğukta, açıkta...

* * *

Gemi su alıyordu zaten de şimdi iyiden batışta...

Umarsınız ki kaptan da, miço da, üçüncü sınıf yolcu da, loca ve kamaradaki de el versin gemiyi kurtarmaya.

Beklersiniz ki olmasın bu haldeyken 'hep bana, hop bana'.

Sanırsınız ki 'ya hepimiz, ya hiçbirimiz' diyecek hepsi de..

Aklınıza gelmez başka...

Ve fakat o da ne?

Onlar yine yukarıda!..

* * *

İki kategori var şimdi ortada.

Biri bin 500'e muhtaç edilenler.

Öbürü 8 bin 500'lükler.

Oran beş buçuğa bir.

Ve 8 bin 500'lükler belirliyor kim alacak, kim almayacak bin 500'ü.

Sadaka veriyorlar ya...

Ceplerinden ödüyorlar ya...

Lütufta bulunuyorlar ya...

Bir de fırça çekiyorlar tepki gösterenlere.

"Devlet nasıl yönetilir, siz bilmezsiniz" diye!..

* * *

Devlet yönetmek nasıl bilmeyiz, bilemeyiz çoğumuz.

Nereden bilelim?

Onu siz bilirsiniz.

Lakin siz bilir misiniz bin 500 TL ile nasıl geçinilir?

Kaç kişi, kaç öğün yemek yer o parayla?

Hem nasıl yemek?

Kaç gün?

Ya o da yoksa ne yapar insan, onu bilir misiniz?

Bilmezsiniz.

Bilemezsiniz.

8 bin 500'lerin ve birikimlerin rahatlığıyla gül gibi yaşar gidersiniz.

Bin 500'lükler ve onu bile çok gördükleriniz mi?

* * *

Canları cehenneme, değil mi?

Hem zaten batıyor gemi.

Yok. Gemi batmaz. Biliyorsunuz. O yüzden rahatsınız.

Gemiyi o insanlar kurtaracak.

Hani o açlığa terk ettikleriniz var ya, onlar...

Ve siz yine kaptan köşkünde, lüks kamarada...

Eller yağda ve balda...

Garantili hayatlara devam nasılsa...

Gemi de düzülür yeniden yola...

Ta ki gün gele, ezilen uyana...

Uyanırsa ne mi olur?

Eh, o da size kabus ola!..