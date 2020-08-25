85 vakanın 50'si otelde tedavide

Fehime ALASYA

Covid-19 pozitif vakaların çoğunluğu ciddi bir belirti ve semptom göstermediği ya da hastanede yer sıkıntısı yaşandığı için otellerde tutuluyor.

1 Temmuz’dan 24 Ağustosa kadar olan 55 günlük sürede toplam 167 pozitif Covid-19 vakası Sağlık Bakanlığı kayıtlarına geçti. Bu sürede 82 vaka iyileşerek taburcu oldu. Tedavisi devam eden 85 vakanın ise sadece 35’i Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Pandemi bölümlerinde tedavi görürken, 50 kişi ise Royal Palace ve Olive Tree Hotel’de tedavi görüyor.

1 Temmuz’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Pandemi bölümlerinde başlayan vaka yatışları kısa sürede otellere taşındı. Pozitif vaka temaslıları ise Sempati Otel’de gözlem altında tutuluyor.

Otele yerleştirilen söz konusu vakaların bazılarının ‘semptomsuz’ olduğu ifade edilirken, otelde hemşire gözetimi altında tutuldukları belirtiliyor.

Temmuz başından bu yana görülen 167 vakanın 19’i pozitif vaka temaslısı, 12’si de Ağustos ayında başlayan yerel vakalar oldu. Söz konusu sürede 82 kişi de iyileştiği için taburcu edildi. Şu an tedavisi devam eden hasta sayısı ise 85.

85 vakanın 35’i hastanede, diğerleri otelde

Tedavisi devam eden 85 vakanın 35’i Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Pandemi bölümlerinde, diğerleri ise Royal Palace ve Olive Tree Hotel’de tedavi görmeye devam ediyor. Pozitif vaka temaslıları ise Sempati Otel’de gözlem altında tutuluyor.

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan 35 vakanın 11’i Nöroloji, 11’i Enfeksiyon, 13’ü ise Göğüs Hastalıkları bölümünde tedavi görmekte.

31 günde 37 vaka

1 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında toplam 167 pozitif vaka kayıtlara geçerken, bunların 82’si iyileşerek taburcu oldu.

1Temmuz’dan 31 Temmuz’a dek geçen sürede toplam 37 pozitif Covid-19 vakası kayıtlara geçerken, bunların 25’i hava, 10’u deniz yolu ile ülkeye gelen kişilerde görüldü. Söz konusu süreç içinde sadece 2 temaslı vaka ortaya çıkarken yerel vakaya rastlanmadı.

Temmuz’da 37 vaka, 16 taburcu

Temmuz ayı başında uçuşların ve deniz seferlerinin başlamasıyla görülmeye başlayan Covid-19 vakaları bu ayın sonunda 37’ye çıktı. İyileşen vakaların taburcu edilmesi ise 15 Temmuz’da başladı.

Temmuz ayında 37 vaka yatışı olurken, 16 kişi de taburcu edildi.

Ağustos’ta 130 vaka, 17’sı temaslı, 12’si yerel

İçinde bulunduğumuz Ağustos ayında ise düne kadar toplam 130 pozitif vaka daha görüldü. Bu vakalar içinde Temmuz ayında çok az rastlanan temaslı ve yerli vaka sayıları giderek tırmandı.

Ağustos ayındaki toplam 130 vakanın 69’i hava yolu, 28’si deniz yolu, 17’si temaslı, 12’si de yerel vaka olarak kayıtlara geçti. 24 günlük süre içinde ise 66 vaka iyileşerek taburcu oldu.,