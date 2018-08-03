84 OKULUN KANTİNİNİ KTEV ÇALIŞTIRACAK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı arasında sürdürülen iş birliği çerçevesinde, okul kantinlerinin yönetim ve işletmeleriyle ilgili protokol imzalandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre imzalanan protokol ile KTEV’in yönetiminde bulunan kantin sayısı 70’ten 84’e çıkarıldı. Ayrıca kamu okullarında bulunan 84 kantinin yönetim ve işletmeleriyle birlikte denetimleri de beş yıllık süre ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’na verildi.

Protokole göre KTEV, okul nüfusunun yoğun olduğu okullarda kantin sayılarını artıracak ve tüm okul kantinlerini çağdaş bir biçimde işleterek veya kiralayarak kantinlerden hizmet alacak öğrencilere ve bireylere sağlıklı, hijyen, kaliteli ve ekonomik hizmet verilmesini sağlayacak.

KTEV ayrıca kantinlerin temizliği, hijyen şartları ile birlikte satılacak gıda maddeleriyle içeceklerin bakanlığın açıklayacağı genelgeye uyumlu olup olmadığını da kontrol ederek denetleyecek.

ÖZYİĞİT: “OKUL KANTİNLERİNİN SİYASİ RANT OLMAKTAN KURTARILACAK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, protokolün hayırlı olmasını dileyerek yıllarca okul kantinlerinin siyasi rant olmaktan kurtarılması gerektiğini dile getirdiklerini ve bu yönde adım atarak Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile protokole imza koyduklarını söyledi.

Özyiğit, amaçlarının kantinleri siyasi ranttan arındırarak, ihale usulüyle adil bir sistemle işletilmesi olduğuna dikkat çekti.



“HİJYEN ŞARTLARI ARTIRILACAK”

Çocukların gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmeleri konusunda da çok hassas olduklarını ifade eden Özyiğit, bu konuda gereken denetimleri KTEV’in sağlayacağını ve bakanlıkla sürekli istişare içerisinde olacaklarını belirterek, kantinlerin hijyen şartlarının da artırılacağını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, son olarak eğitime koyduğu katkılarla KTEV’in önemli ve etkin bir görev yürüttüğünü kaydederek “KTEV, eğitimin önemli bir paydaşı, bunun bilinciyle bu gibi paydaşlarla dayanışmayı arttırarak ülkemizdeki eğitim standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

KTEV Başkanı Umure Örs de vakıf olarak eğitime katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bakanlıkla sürdürdükleri iş birliğinin devam edeceğini kaydetti, protokolün hayırlı olmasını diledi.