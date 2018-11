Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıldönümü törenlerinde acı gerçeği dile getirdi:

“1983 yılından günümüze kadar 1374 ölümlü kazada maalesef 1595 insanımızı trafiğe kurban verdik. Bu rakamlar ortalama olarak yılda 45 insanımızı yollarda yitirdiğimizi gösteriyor. 1974 yılında yaşadığımız savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup 498 kardeşimiz şehit düştü; Kıbrıslı Türkler de 70’i mücahit 270’i sivil olmak üzere 340 şehit verdiler. Toplamda 838 şehidimiz var.”





“Yapıcı olacağız”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıldönümü törenleri dolayısıyla Lefkoşa’da düzenlenen kutlama töreninde konuştu.

Akıncı, Kıbrıs konusunda her zaman olduğu gibi yapıcı olacaklarını, ancak Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar korumanın da bilincinde hareket edeceklerini vurguladı.

“Kıbrıs’ta iki taraf arasındaki ilişkinin, çoğunluk–azınlık çerçevesinde değil Birleşmiş Milletler parametrelerinde öngörüldüğü gibi siyasi eşitler arasında şekillenebileceğinin mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz” diyen Akıncı, geçmişten dersler çıkarılmasını istedi.

Akıncı, eğitim ve turizm gibi iç konulara da değindiği konuşmasında, özellikle, Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde ilerlemenin gerektiğini belirtti.

“Üniversitelerimizde 102 bin öğrenci vardır. Bu rakamlar elbette sevindiricidir ama önemli bir gerçeği görmemizi de engellememelidir” diyen Akıncı şu uyarıyı yaptı:

“Eğitimde sağlıklı gelişme, sadece rakamlarla ifade edilen bir husus olamaz. Kaliteli bilimsel eğitim, açılan ve açılacak üniversitelerin yeterli alt yapıya sahip olmaları, öğretim elemanlarının donanımı gibi hususlar son derece hayatidir.”

Turizmde 2018 Ekim ayı itibarı ile tesis sayısının 145, yatak kapasitesinin de 25 bin 139’a çıktığını belirten Akıncı, bu olumlu gelişmeler yaşanırken, özellikle kriminal olaylardaki artışın da endişe verici olduğunu belirtti.

“Artan cinayetler ve kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri hepimizi derinden sarsmaktadır” diyen Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana işlenen 181 cinayetin 53’ü kadınları hedef almıştır. Bu rakam %29.3’e denk gelmektedir. Birleşmiş Milletler istatistiklerinde dünya ortalamasının %21.3 olduğunu düşünürsek, bu rakamlar da bizim için alarm verici olmalıdır. Yurttaşlarına hizmet için var olan devlet her şeyden önce onların huzur, mutluluk ve refah içinde ama en başta da güvenlik içinde yaşayabilmelerini sağlamakla yükümlüdür. Bu konuda elbirliğiyle mücadele etmeliyiz. Şiddetin her türüne ama özellikle kadına karşı şiddete karşı duyarlılığı geliştirmek, kadının toplumda ve ekonomik ve sosyal yaşamda hak ettiği yeri alması için uğraş vermek devletin görevidir diye düşünüyorum.”

“Ucu açık süreçler geride kaldı”



Akıncı, Kıbrıs sorununa da değindiği konuşmasında şunları ifade etti:

“Şu kadarını ifade etmek istiyorum ki; daha önce de sıklıkla belirttiğim gibi, ucu açık, sonuç odaklı olmayan müzakere süreçleri artık geride kalmıştır. Bu hususun Birleşmiş Milletler raporlarında da yer almaya başlamış olması memnuniyet vericidir. Bu modalitenin yanı sıra, geçmişteki mutabakatlara bağlı kalarak bu adada egemenliğin iki eşit taraftan neşet edeceği, siyaseten eşit iki kurucu devletin varlığına dayalı yeni bir federal ortaklığı oluşturmaya hazır olacağız.”